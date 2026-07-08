Лавандові поля біля Львова: 4 мальовничі локації для прогулянок і фотосесій

Лавандові поля вже давно стали одним із головних символів літа. Поблизу Львова є кілька локацій, які щороку відкривають сезон цвітіння та приймають усіх охочих відвідувачів.

Щороку сезон лаванди триває недовго, зазвичай близько трьох – чотирьох тижнів, хоча точні терміни залежать від погоди. Саме тому охочі побачити фіолетові поля на власні очі планують поїздки заздалегідь.

Де можна побачити лавандові поля неподалік Львова?

Lavender Most (Мостиська)

Lavender Most розташована у Мостиськах на вулиці Ярослава Мудрого, 58. Площа лавандового поля становить 0,15 гектара. Сезон цвітіння зазвичай починається у середині червня. Організатори наголошують, що точні терміни залежать від погодних умов, тому перед поїздкою радять уточнювати актуальну інформацію.

Як виглядає лавандове поле lavender Most / інстаграм lavender_most

Відвідати поле можна з 8:00 до 20:00. У будні вхідний квиток коштує 200 гривень, а у вихідні та святкові дні 300 гривень. Діти до 7 років проходять безкоштовно за наявності документа, який підтверджує вік. Для військових та учасників бойових дій діє знижка 20%. Також тут можна орендувати все поле для індивідуальної фотосесії. Послуга коштує 1200 гривень за годину для компанії до семи осіб.

Stavky Country Club

Локація Stavky Country Club розташована між селами Жовтанці та Ременів. Для тих, хто хоче просто прогулятися територією та зробити фото на телефон, вхід коштує 100 гривень з людини. Якщо ж фотосесія проводиться з професійним фотографом, вартість становить 900 гривень за годину.

Як виглядає локація Stavky Country Club / інстаграм stavky_country_club

Перед поїздкою варто уточнити графік роботи, адже на території можуть проходити весілля або інші приватні заходи, через що доступ для відвідувачів тимчасово обмежують.

Поле Щастя

Поле Щастя між селами Ямпіль та Підбірці орієнтоване насамперед на фотосесії. Організатори зазначають, що спеціально подбали про розташування рядів лаванди, аби ранкове та вечірнє світло було максимально сприятливим для фотографування.

Крім того, на одну годину бронюють лише одного фотографа, тому під час зйомки на полі не буде сторонніх людей. Професійна фотосесія коштує 2000 гривень за годину та проводиться лише за попереднім бронюванням із повною передоплатою.

Локація "Поле Щастя" / фото з офіційного сайту

Для звичайних відвідувачів поле відкрите з п'ятниці по неділю з 11:00 до 19:00. Вхід для дорослих коштує 250 гривень, діти до 12 років проходять безкоштовно. Також безкоштовне відвідування передбачене для ветеранів та їхніх сімей. Після прогулянки гості можуть відпочити у спеціально облаштованій зоні, скуштувати смаколики або придбати мед із місцевої пасіки.

Парк "Казкові Поля"

Парк "Казкові Поля" – це не лише лавандове поле, а цілий простір для відпочинку. На території висаджено 26 тисяч рослин, представлено понад 40 сортів квітучих і 70 сортів вічнозелених рослин. Окрім прогулянок серед квітів, тут працюють кафе, дитячий майданчик, крамниця із сувенірами та товарами для саду, садовий центр і розсадник.



Локація парку "Казкові Поля" / фото Олени Кулян

Також є місце для проведення концертів, свят та корпоративів просто неба. У робочі години парку відвідувачам дозволяють фотографуватися як на аматорську, так і на професійну техніку без використання громіздкого обладнання. Парк працює з червня до вересня. Вхідний квиток 200 гривень з людини.

У червні тут можна побачити початок цвітіння лаванди, троянд і декоративних вічнозелених рослин, а в липні та серпні одночасно милуватися лавандою, гортензіями і трояндами. Розташований парк у селі Стрілки, приблизно за 25 кілометрів від кільцевої дороги Львова.