Квитки з України від 5 євро: Ryanair влаштував швидкий розпродаж – куди можна полетіти

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair влаштувала швидкий розпродаж. Квитки на деякі напрямки з України по 5 євро.

Пропозиція триватиме до кінця сьогоднішнього дня. Тому рекомендуємо бронювати квитки якомога швидше.

Читайте також З українських міст до Стамбулу: Turkish Airlines влаштувала розпродаж – вартість авіаквитків

Швидкий розпродаж Ryanair

Вартість більшості квитків стартує від 7,9 та 9,9 євро один бік, однак в системі бронювання доступні дешевші авіаквитки – від 4,9 євро.

Куди можна полетіти за 7,9 євро

З Києва:

Бидгощ;

Болонья;

Вільнюс;

Катовіце;

Краків;

Турин;

Венеція;

Болонья;

Мілан.

Зі Львова:

Барі;

Будапешт;

Вроцлав;

Каунас;

Краків;

Меммінген;

Познань;

Піза;

Рим;

Турин;

Лондон – 4,9 євро.

З Одеси:

Болонья;

Гданськ;

Краків;

Мілан;

Познань;

Вроцлав;

Катовіце – 4,9 євро.

З Харкова:

Познань;

Вільнюс.

У вартість найдешевших квитків за тарифом Value входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Розпродаж триватиме до 15 жовтня включно та поширюється на рейси з 1 до 30 листопада 2021 року.

Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу, за допомогою сервісу Fare Finder або на пошуковиках типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.

Зауважимо, раніше Ryanair заявив, що найближчим часом має намір завезти до України 20 літаків.

Крім того, авіаперевізник увійшов до 10 найкращих лоукостерів світу 2021 за версією Skytrax.