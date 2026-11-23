Взимку дні помітно стають коротшими, а сірість та пасмурність змушують думати про відпочинок в теплих місцях. Щоб не шукати дорогі курорти далеко від дому, радимо звернути увагу на кілька європейських локацій.

Туристи перебуваючи тут можуть забути про масивні пуховики та шуби, оскільки в цих місцях вони точне не знадобляться ні в грудні, ні в січні, пише Interia Kobieta.

Канарські острови – лідери тепла в зимову пору

На цьому архіпелазі звична для нас зима майже відсутня. Всередині грудня температура тут досягає 21°C тепла, а в січні навіть 23°C тепла. У сонячні дні Канарські острови ідеально підходять для купання в басейні та прогулянок пляжем.

Найвища температура взимку спостерігається на Тенерифе – найбільшому острові Канарів. Туристи тут можуть знайти великий вибір курорів з басейнами на будь-який смак.



На Тенерифе взимку досить тепло / Фото Pexels

Однак туристам слід запам’ятати, що північ завдяки вулкану Тейде дещо прохолодніший. За теплішою температурою краще вирушати на південне узбережжя острова.

Доволі сонячна й тепла температура взимку спостерігається на Гран-Канарії. Взимку радять навідатися на південь острова, зокрема у район навколо Маспаломаса , курорт Плайя-дель-Інглес та Пуерто-Ріко-де-Гран-Канарія , який вважається одним із найсонячніших місць на всьому архіпелазі.

Тут добре розвинена інфраструктура, красиві дюни та хороші пляжі, які миттєво перенесуть у літо з сирості та холоду.

А от у Фуертевентура – це вже чудове місце для тих, хто любить пізнавати місцевість завдяки прогулянкам. На мандрівників тут чекають дивовижні піщані пляжі й незаймана природа. Зосередити свою місцевість тут варто на півдні, навколо півострова Хандія та курорту Морро-Хабле.

Де ще в Європі тепло взимку?

Для тих, хто хоче не лише насолодитися сонцем, але й познайомитися з історичними місцями й насолодитися місцевою кухнею, варто звертати увагу на острови Середземного моря.

Одним з найкращих виборів у грудні чи січні вважається Сицилія. У зимові місяці температура тут досягає 16 – 18°C, а сонячні дні роблять дні ще приємнішими.

Приємними умовами взимку може потішити туристів Кіпр. У Пафосі в січні температура повітря досягає 16°C, а в січні – 17°C тепла. Схожа погода тішить туристів і на Мальті. Вдень температура повітря може піднятися до 18 – 20°C тепла.