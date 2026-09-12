Не Рим та Афіни: 4 маловідомі міста Європи, де можна досліджувати стародавні руїни без натовпу

Афіни часто називають колискою західної цивілізації, а Рим безпосередньо був центром стародавньої імперії. Тож саме ці міста найперше прагнуть відвідати любителі історії. Однак є один вагомий нюанс – величезна кількість туристів, які приїжджають з усього світу. Іноді уявлення про подорож вщент розбиваються об реальність.

Щоб відчути дух стародавньої історії не обов'язково годинами стояти в чергах до визначних місць чи пробиватися крізь натовп у Колізеї. У Європі є інші міста, історія й архітектура яких вражає не менше, але туристів тут не так багато. Детальніше про ці маловідомі локації розповів Travel Off Path.

Куди поїхати у Європі, щоб побачити античну архітектуру?

Нім, Франція

Нім – це справжній французький Рим і мрія кожної людини, одержимої Римською імперією. Тут є добре збережена арена, яка нагадує Колізей. Її збудували всього на кілька десятиліть пізніше від Колізею. На противагу римській арені, тут досі влаштовують концерти. У 2024 році на арені виступала Дуа Ліпа.

У Німі також є Мезон Карре – храм початку 1 століття, який зберігся неушкоджений, та вражаючий триярусний міст-акведук Пон-дю-Гар.



Міст-акведук Пон-дю-Гар у місті Нім / Фото Adrien Court

Евора, Португалія

Місто розташоване всього за півтори години їзди потягом з Лісабона, тому його точно варто додати до свого маршруту. Головна визначна пам'ятка Евори – це майже 2000-річний римський храм, який є найкраще збереженою давньоримською пам'яткою Португалії.

Римський храм Евори / Фото з Вікіпедії

Пловдів, Болгарія

Пловдів є одним з найстаріших безперервно населених міст Європи та другим за величиною у Болгарії. Пловдів – справжній музей просто неба з греко-римськими руїнами, візантійськими церквами, османськими мечетями та особняками часів болгарського відродження. При цьому туристів тут дуже мало, а тому ніщо не заважає насолоджуватися архітектурою й атмосферою.

Як і Рим, Пловдів збудований на семи пагорбах. Місто славиться своїм античним театром, де влітку досі відбуваються концерти.

Болгарське місто Пловдів / Фото Travel Off Path

Меріда, Іспанія

Меріда – це справжня недооцінена перлина Іспанії. Місто було засноване ще у 25 році до нашої ери за імператора Августа. Тут на туристів чекає римський театр, ісламська фортеця, гранітний міст через річку Гвадіана й могутня Алькасаба.



Іспанське місто Меріда / Фото Travel Off Path

Якщо хочеться побачити античну історію без черг біля найвідоміших пам'яток, Європа має чимало альтернатив. Сама подорож може виявитися спокійнішою та більш насиченою. Тож замість звичних Рима чи Афін варто звернути увагу на менш очевидні напрямки, де сліди давніх цивілізацій досі можна побачити просто посеред сучасного міста.