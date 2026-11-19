Коли в Україні починаються морози, в деяких куточках світу можна засмагати на пляжі, купатися в океані та насолоджуватися температурою до +30 градусів. Для тих, хто хоче провести холодні місяці в теплі, є кілька цікавих напрямків в Азії.

Зимові місяці не обов'язково проводити в холоді. У деяких країнах Азії цей період припадає на найсприятливіший сезон для подорожей: там менше опадів, комфортніша температура повітря та більше сонячних днів. Серед таких напрямків: Таїланд, В'єтнам і Шрі-Ланка.

Таїланд: найкращий сезон для відпочинку

Таїланд – один із напрямків, де зимові місяці вважають найсприятливішими для подорожей. Найкраще планувати поїздку з листопада до лютого, коли в більшості регіонів країни триває прохолодніший і сухіший сезон. Температура повітря залишається теплою протягом року й зазвичай становить від +25 до +29 градусів.

Пхукет / фото Bennypc

Тим, хто хоче провести зиму біля моря, варто звернути увагу на Пхукет. Найкращим часом для його відвідування вважають період із грудня до березня. У цей час опадів найменше, а середня температура становить близько +28 градусів. Також море зазвичай спокійніше, тому можна не лише відпочивати на пляжі, а й вирушати на човнові екскурсії до островів Пхі-Пхі.

Але варто враховувати, що на різних узбережжях Таїланду сезони дощів не збігаються. Наприклад, північно-східний мусон впливає на східне узбережжя, зокрема район Сіамської затоки, а найбільше опадів там зазвичай випадає в листопаді.

В'єтнам: у які міста варто їхати за сонцем взимку

В'єтнам підійде тим, хто хоче провести зиму в теплому кліматі, однак під час вибору місця для проживання важливо враховувати географічні особливості країни. Погода на півночі, у центральній частині та на півдні суттєво відрізняється. Наприклад, у Ханої та затоці Халонг узимку прохолодніше: із листопада до березня температура зазвичай коливається від +16 до +21 градуса.

Тому тим, хто шукає місце для зимівлі в теплі, краще звернути увагу на південну частину В'єтнаму. Наприклад, у Хошиміні з грудня до лютого середня максимальна температура сягає +32 градусів, а мінімальна становить близько +22 градусів.

Хойан / фото Canva

Ще один варіант – це центральне узбережжя країни, зокрема місто Хойан. Однак тут варто враховувати сезонність: сухий період починається в лютому та триває до серпня, тоді як із вересня до січня переважає дощова погода. У цей час також існує ризик тайфунів і затоплень у низинних районах міста.

Шрі-Ланка: тропічний острів із температурою понад +30 градусів

Шрі-Ланка – ще один напрямок, де можна провести зимові місяці серед пальм і пляжів. Тут тепло протягом усього року, а середня максимальна температура в багатьох регіонах становить близько +30 градусів. Виняток – гірські райони острова, де значно прохолодніше.

Взимку варто звернути увагу на південне та західне узбережжя країни. Наприклад, у Коломбо та Ґалле із грудня до лютого середня температура вдень становить близько +31 градуса, а вночі +23 градуси. На північному заході острова також зберігається тепла погода. У цей період середня максимальна температура становить близько +29 градусів, а мінімальна +23 градуси.

Ґалле / фото Rovin Shanila

Але на східному узбережжі ситуація інша: у містах Трінкомалі та Баттікалоа сезон дощів триває з жовтня до лютого, а найбільше опадів зазвичай припадає на листопад і грудень. Тож під час планування зимівлі на Шрі-Ланці важливо не лише обрати місто, а й перевірити сезон дощів у конкретному регіоні.