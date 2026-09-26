Тепле море і 29 градусів тепла: сюди їдуть на відпочинок восени замість Єгипту

Якщо восени хочеться продовжити пляжний сезон і насолодитися теплом, варто звернути увагу на Кіпр. Цей острів визнали найкращим напрямком у Європі для сонячного відпочинку у жовтні та листопаді.

Температура повітря тут в окремі дні досягає 29 градусів тепла, пише Turystyka. Кіпр посів перше місце в дослідженні Solmar Villas серед 105 популярних напрямків, де порівнювалися сонячні години, дощові дні, денна температура й вартість авіаперельоту.

Які курорти Кіпру потрапили до рейтингу?

Перше місце посіла Айя-Напа. Курорт відомий своїми пляжами, клубами та активним нічним життям, тому він підійде туристам, які хочуть поєднати морський відпочинок з розвагами.

На другій позиції опинився Лімасол. Це варіант для тих, хто більше цікавиться міським відпочинком, але при цьому не хоче відмовлятися від можливості проводити час біля моря.



Найкращі місця для відпочинку на Кіпрі / Фото Pexels

Третє місце посіла Ларнака. Це одне з найдавніших міст Кіпру, яке приваблює туристів пляжами та активним нічним життям. Курорт може зацікавити тих, хто шукає місце для вечірнього відпочинку та вечірок.

Четвертим став Пафос. Він особливо подобається мандрівникам, які цікавляться історією та культурою, адже в місті та його околицях є чимало пам’яток, внесених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Водночас атмосфера Пафоса більш спокійна та камерна.

Яка погода на Кіпрі восени?

Однією з переваг острова восени залишається тепла та переважно суха погода. У жовтні температура повітря на Кіпрі становить від 24 до 29 градусів тепла, а дощі трапляються досить рідко.

При цьому поїздка не потребуватиме великих витрат. Квиток в один бік з Польщі до Кіпру можна знайти трохи дорожче, ніж за 100 злотих.

Які ще напрямки підійдуть для осінньої подорожі?

П’яту сходинку у рейтингу посіла Афінська Рив’єра у Греції. До першої десятки також увійшли Лансарота та Фуертевентура з Канарських островів, а також Родос, Кос і Мальта.

Тим, хто хоче мінімальну кількість опадів на відпочинку, експерти радять розглянути Канарські острови. За прогнозами, саме там восени очікується найменше дощових днів.

А якщо критерієм під час планування подорожі є ціна авіаквитків, варто звернути увагу на материкову Іспанію. Переліт в один бік із Польщі туди можна знайти менш ніж за 100 злотих.