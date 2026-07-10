Тут Болгарія нагадує Італію: атмосферні локації біля Сонячного Берега

Болгарія у більшості туристів асоціюється з лінивим відпочинком на пляжі, купанням у морі та готелями зі системою "все включено". Однак ті, хто хочуть наповнити відпустку новими враженнями і побачити ще якісь цікаві локації, окрім пляжу, можуть відправитися у коротку подорож на один день.

Українка, яка живе у Болгарії і веде свій тікток-блог @yeva_ilieva розповіла про цікавий одноденний маршрут з популярного курорту Сонячний Берег. Маршрут настільки красивий, що місцями жінці здавалося ніби вона вже не у Болгарії, а десь на середземноморському курорті.

Куди поїхати з Сонячного Берега на один день?

Авторка відео виїхала з Сонячного Берега у сторону Варни о 8 ранку й далі на неї чекав дуже насичений день. Перша зупинка була за 1,5 години – курорт Святі Костянтин і Олена. Ціни тут такі самі як у Сонячному Березі, але атмосфера – геть інша. На курорті є розкішні пляжні клуби, ресторани, дорогі готелі. Тут дуже естетично і кожен куточок наче створений для фотографій в Інстаграм.

Українка розповіла, куди поїхати з Сонячного Берега: відео

Далі українка поїхала на мальовничий мис Каліакра з нереальними видами на скелі та море. Вода тут має такий красивий колір, що нагадує Мальдіви. Зауважимо, що мис Каліакра виступає в море на 2 кілометри і є природним та археологічним заповідником. Його історія тягнеться ще з 6 століття до нашої ери.



Мис Каліакра / Фото Ogy Kovachev

Наступна зупинка – місто Балчик. Тут варто відвідати ботанічний сад і палац, вхідний квиток куди коштує 10 євро з дорослого і 3,5 євро з дитини. Та найкрасивіше у Балчику – це набережна, яка нагадує італійське озеро Комо. Вона вся оточена квітами, арками, красивим ландшафтом і середньовічною архітектурою.

Ботанічний сад у Балчику / Фото Depositphotos

Така коротка мандрівка відкриє туристам Болгарію з нового боку і урізноманітний відпочинок на морі.

А де у Болгарії найкрасивіші пляжі?

Раніше ми розповідали про 5 найкращих пляжів Болгарії, які точно здивують туристів. У списку опинився пляж Болата, на якому можна побачити рідкісні види черепах і птахів, оскільки він розташований на території природного заповідника Каліакра.

Найкращий дикий пляж країни – Кара Дере. Він оточений зеленими деревами, виноградниками та польовими квітами. Жодної інфраструктури на пляжі немає – тут здається наче ви залишилися єдині у цілому світі. Для серфінгу найкраще підійде Північний пляж Приморського.