Втеча від осіннього дощу: де в Італії зараз можна відпочити на морі за пів ціни

Наприкінці вересня відпустка на морі в Італії стає значно доступнішою, аніж у літній пік сезону. Зараз туристи можуть добряче зекономити на перельоті і проживанні, адже багато помешкань і готелів знижують ціну вдвічі через зменшення напливу відпочивальників. При цьому погода у багатьох регіонах країни досі сонячна і тепла.

Оксамитовий сезон дозволяє відвідати Італію з меншим бюджетом. Видання kobieta.interia розповіло, куди можна поїхати восени в Італії, щоб втекти від осіннього холоду і відпочити за пів ціни.

Куди дешево поїхати в Італію на море восени?

Для бюджетної відпустки на півдні Італії варто обрати регіон Калабрія. Тут є чисте Іонічне море, кілометри піщаних пляжів та атмосферні кольорові містечка. Туристи можуть обрати житло у курортному місті Рочелла-Іоніка або Боваліно.

Калабрія славиться не лише пляжним відпочинком – регіон має давньогрецьку спадщину та мальовничі середньовічні села у горах. Можна спланувати поїздку на один день у Джераче, яке розташоване на високій скелі, або Стіло, поруч з яким є узбережжя.

Середньовічне селище Стіло в Італії / Фото Stafano B

На узбережжі Адріатики туристи можуть відвідати бюджетну альтернативу Венеції – місто Кіоджа. Тут є яскравий рибний ринок, канали та кольорові будинки. Та що найважливіше – у Кіоджі ціни доступніші, ніж у Венеції, а туристів значно менше: не треба стояти в чергах і ледве просовуватися у натовпі. Крім того, недалеко від міста можна відпочити на пляжі й покупатися у морі. Тож поїздка у Кіоджу може стати поєднанням пляжного відпочинку і прогулянки з красивою архітектурою та природою.

Кіоджа – бюджетна альтернатива Венеції / Фото Alberto Marzola

Ще один напрямок для теплої і недорогої осінньої відпустки в Італії – це острів Сицилія. Тут пляжний сезон триває до середини жовтня, тож є ще достатньо часу, щоб спланувати відпочинок на морі. Море восени залишається таким же теплим, як влітку, а нестерпної спеки вже немає. Це ідеальні умови для тих, хто любить спокійний відпочинок і довгі прогулянки колоритними містами.

Вересневе море на Сицилії / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Куди ще восени можна поїхати вигідно на море?

Раніше турагентка порадила 5 дешевих напрямків для комфортного відпочинку на морі восени. У списку опинилися Туреччина, Греція та інші країни. Саме тут в осінні місяці ціни стають значно приємнішими, аніж влітку, тому відпочинок стає доступнішим. Водночас погода досі сонячна, а море – тепле.