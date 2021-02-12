Куди поїхати до моря на День Валентина: цікаві локації

14 лютого відзначають День Валентина у всьому світі. Якщо вам надоїло банальне святкування або ви не встигли забронювати столик у ресторані, тоді пропонуємо поїхати до моря.

Курортне

Популярний курорт зараз майже безлюдний – немає туристів і заклади закриті. Тому зможете насолодитися зимовим морем і тишею.

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Знайти житло на Курортному зараз нереально – офіційно все закрито. Однак деякі бази готові впустити відпочивальників за попередньою домовленістю. Наприклад, база "Приморська".



Курортне влітку \ Фото з відкритих джерел

Миколаївка

Це доволі бюджетна база, є кілька номерів з кондиціонерами і власною ванною кімнатою. Ціна за добу з людини 150 гривень. Господарі також готові надати харчування. Контакти бази: +380 (67) 665 07 67 Алла.

Смакувати свіжою рибою на День Валентина – це оригінальне святкування. Редакція "О, Море" рекомендує відпочити у комплексі "Чорноморка" у селі Миколаївка за 2 години їзди з Одеси. Проте на ніч поки немає де залишатися – готель будується.



Чан з лавандою \ Фото "Чорноморка"

Гостям запропонують чани з лавандою на відкритому повітрі. Також можна взяти в оренду квадроцикли і покататися місцевістю.

Облої

Гарячий гейзер посеред неба – це прекрасна ідея, щоб зігрітися у морози. Тому радимо на День усіх закоханих податися у село Облої, за 1,5 години їзди з Херсону.

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Тут є "Гарячий ключ" з гарячою мінеральною водою з глибини 1 527 метрів. На території відпочинкового комплексу два басейни з термальною водою. Температура води – 40 градусів.



Гейзер з гарячою водою \ Фото Україна Інкогніта

Галицинове

Залишитися на ніч можна у селі, тут є кілька садиб, які здають житло в оренду. Наприклад, переночувати удвох в "Садибі Березовських" обійдеться від 400 гривень.

Ідеальний варіант, щоб здивувати свою кохану людину – смачні страви з равликів на Миколаївщині у селі Галицинове.



Страви з равликів \ Фото з фейсбук-сторінки "Пан равлик"

І поєднати вечерю можна з екскурсією – вам покажуть весь процес виведення равликів. Під час дегустації буде нагода спробувати вишукані страви з равликів під келих крафтового вина.

На екскурсію потрібно попередньо записатися за номером: +380 (93) 304 49 67, Ольга.