Неочевидні маршрути та нові враження: які 3 напрямки набиратимуть популярності у 2027 році

Уявлення про пригодницькі подорожі поступово змінюється. Якщо раніше молодіжні поїздки часто асоціювалися з обмеженим бюджетом і вечірками, то тепер туристи більше цікавляться активним дозвіллям та новими враженнями.

Про цю тенденцію розповіли представниці туристичної компанії Adventure360. Співзасновниця компанії Джейн Маклеллан-Грін та туристична консультантка Емі Калторп поділилися з виданням Mirror напрямками, на які варто звернути увагу у 2027 році.

Які країни Центральної Азії можуть стати новим туристичним відкриттям?

Першими у списку експерток опинилися Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан. Інтерес до цих країн зріс після виходу нового сезону тревел-шоу Race Across the World. Учасники програми подорожували регіоном, що привернуло увагу глядачів до цих напрямків.

Туристів приваблюють передусім захопливі природні краєвиди та можливість відвідати місця, які поки не переповнені мандрівниками. Популярності регіону також додають соціальні мережі. Емі Калторп зазначила, що відео з цих країн дедалі частіше з'являються у тіктоці, тому інтерес до них може ще більше зрости у 2027 році.

Чим Китай приваблює дедалі більше туристів?

Другим перспективним напрямком став Китай. Експертки пов'язують цю тенденцію з популярністю телевізійних програм про подорожі. Вони допомагають туристам відкривати для себе місця за межами звичних маршрутів.

Відпочинок у Китаї / фото Canva

Наприклад, дедалі більше уваги привертає національний лісовий парк Чжанцзяцзе у провінції Хунань. Його незвичайні скельні утворення, як вважається, надихнули творців фільму "Аватар" на створення фантастичного світу Пандори. Саме такі природні локації стають додатковою причиною відвідати Китай.

Чому для пригодницької відпустки варто розглянути Марокко?

Третім напрямком експертки назвали Марокко. Хоча країна давно відома туристам, останнім часом вона привертає більше уваги серед тих, хто шукає активний відпочинок. Джейн Маклеллан-Грін пояснює зростання популярності двома основними причинами.

Відпочинок у Марокко / фото Canva

Перша – це доступність: туристи можуть знайти бюджетні варіанти перельотів і проживання. Друга пов'язана з конфліктом на Близькому Сході, через який частина мандрівників почала шукати альтернативні напрямки для відпочинку.

Марокко приваблює сонячною погодою протягом року та різноманітними можливостями для дозвілля. Експертка вважає Марокко вдалим варіантом для тих, хто хоче змінити звичний формат європейської подорожі, не вирушаючи надто далеко.