Авіаквитки від 2 082 гривень: куди дешево полетіти у грудні, щоб втекти від зимового холоду

Взимку не обов'язково залишатися серед холоду і коротких днів: можна вирушити до океану, погрітися на пляжі або дослідити незвичайні міста. І для цього не завжди потрібно витрачати десятки тисяч гривень лише на переліт, якщо правильно вибрати напрямок і дати.

24 Канал проаналізував мінімальні ціни на авіаквитки з Варшави на грудень 2026 року на платформі Skyscanner. Вартість перельотів залежить від дати, але найдешевші варіанти переважно припадають на першу половину місяця, тоді як ближче до Різдва та Нового року ціни помітно зростають.

Куди можна дешево полетіти взимку?

1. Тенеріфе: м'яка зима, океан і вулканічні краєвиди

Тенеріфе – один із Канарських островів, що належать Іспанії. Він підійде тим, хто хоче змінити зимову погоду на м'якший клімат, гуляти біля океану, відвідувати пляжі та досліджувати природні локації. Варто враховувати, що температура повітря залежить від частини острова та висоти над рівнем моря.

Тенеріфе / фото Canva

Взимку океан прохолодніший, ніж у тропічних країнах, тому Тенеріфе не варто обирати винятково заради тривалого купання. За даними Skyscanner, у грудні 2026 року найдешевший виліт із Варшави коштує від 2 325 гривень, а зворотний рейс від 2 538 гривень.

Переваги: м'який клімат, різноманітні природні локації, пляжі та можливість поєднати відпочинок із прогулянками.

м'який клімат, різноманітні природні локації, пляжі та можливість поєднати відпочинок із прогулянками. Недоліки: океан може бути прохолодним для купання, а погода в різних частинах острова відрізняється.

2. Шарм-ель-Шейх: відпочинок біля Червоного моря

Шарм-ель-Шейх у Єгипті варто розглянути тим, хто хоче провести зимову відпустку в курортному готелі та відпочивати біля моря. Місто відоме кораловими рифами і можливостями для знайомства з підводним світом Червоного моря. У грудні тут зазвичай тепліше, ніж у більшості європейських напрямків, однак погода може бути вітряною, особливо ввечері. Тому під час вибору готелю варто звертати увагу на розташування пляжу, захист від вітру та наявність басейну з підігрівом.

Шарм-ель-Шейх / фото Canva

За даними Skyscanner, мінімальна ціна вильоту з Варшави в грудні становить 2 933 гривні, а зворотного рейсу від 3 800 гривень.

Переваги: можливість відпочивати біля Червоного моря, обрати готель із системою all inclusive та поєднати пляжний відпочинок з екскурсіями.

можливість відпочивати біля Червоного моря, обрати готель із системою all inclusive та поєднати пляжний відпочинок з екскурсіями. Недоліки: взимку можливі вітри, а вечори бувають прохолодними.

3. Агадір: сонячне узбережжя Марокко

Агадір розташований на атлантичному узбережжі Марокко. Це курорт із довгим піщаним пляжем, набережною, ресторанами та готелями біля океану. Він може зацікавити мандрівників, які хочуть поєднати відпочинок біля води зі знайомством із північноафриканською культурою. У місті можна гуляти набережною, відвідувати місцеві ринки, куштувати марокканську кухню та вирушати на екскурсії околицями.

Агадір / фото Canva

Але грудень не є повноцінним літнім сезоном: вдень часто досить комфортно для прогулянок, але океан залишається прохолодним, а вітер може заважати пляжному відпочинку. У календарі Skyscanner мінімальна ціна вильоту з Варшави становить 2 082 гривні, а зворотного рейсу від 2 626 гривень.

Переваги: піщаний пляж, м'якіша зима, ніж у багатьох європейських країнах, місцева кухня та можливість дослідити культуру Марокко.

піщаний пляж, м'якіша зима, ніж у багатьох європейських країнах, місцева кухня та можливість дослідити культуру Марокко. Недоліки: прохолодна вода Атлантичного океану, вітер і ймовірність того, що погода не сприятиме тривалому відпочинку на пляжі.

4. Дубай: пляжі, хмарочоси та розваги

Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах – це варіант для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок із міськими розвагами. У грудні тут зазвичай комфортніше гуляти, ніж у спекотні літні місяці, а температура моря часто дає змогу купатися. Серед популярних місць: пляж JBR, Kite Beach і набережні Пальми Джумейра. Крім моря, туристи можуть відвідати оглядові майданчики хмарочосів, торгові центри, ресторани та різноманітні розважальні локації.

Дубай / фото Canva

Із чотирьох розглянутих напрямків Дубай має найвищу мінімальну ціну вильоту – від 7 589 гривень. Зворотний рейс коштує від 7 750 гривень.

Переваги: тепла погода, можливість купатися в морі, облаштовані пляжі, великий вибір розваг і готелів.

тепла погода, можливість купатися в морі, облаштовані пляжі, великий вибір розваг і готелів. Недоліки: вищі витрати на переліт порівняно з іншими варіантами з цього списку, а також потенційно дороге проживання, харчування та розваги.

То який напрямок підійде саме вам? Якщо головна мета – це купатися в морі, варто звернути увагу на Шарм-ель-Шейх і Дубай. Для прогулянок, природи та м'якого клімату підійдуть Тенеріфе та Агадір.