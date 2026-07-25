Гідеса поділилася небанальним маршрутом Львовом і лайфхаком, як на ньому зекономити

Львів – одне з тих міст, куди хочеться повертатися знову і знову. Більшість туристів обмежуються площею Ринок, Оперним театром та популярними закладами у центрі. Але насправді Львів приховує чимало цікавих музеїв, про які більшість людей ніколи не чули.

Гідеса зі Львова Олена Дворкіна поділилася небанальним маршрутом містом, який буде цікавий і туристам, і львів'янам. Вона також розповіла, як відвідати усі локації зі значною економією.

Куди піти у Львові?

Розпочати культурний день у Львові гідеса радить з Музею Володимира Патика – художника, який став легендою українського мистецтва. Він розташований на вулиці Матейка, 4, а вхідний квиток вартує 150 гривень.

За кілька хвилин від нього є Музей Соломії Крушельницької. Він розміщений у будинку, де жила одна з найвидатніших оперних співачок світу. Експозиція музею розгорнута у восьми залах. Тут можна побачити фотографії Крушельницької, театральні афіші, концертні програми, портрети та особисті речі співачки. Вхід у музей коштує 50 гривень.

Далі варто прямувати в єдиний в Україні музейно-культурний комплекс пивної історії – Львіварню. Тут історія пивоваріння оживає завдяки сучасним інтерактивним експозиціям. Квиток коштує 200 гривень



Оригінальний інтер'єр Львіварні / Фото музею

Найдорожче обійдеться вхід у Національний музей імені Андрея Шептицького. Річ у тому, що зараз тут розміщені чотири актуальні виставки і якщо купувати квиток на кожну з них, то доведеться заплатити 750 гривень.

Поруч з ним є підземелля Гарнізонного храму, яке найбільше у Львові. Підземелля двоярусне, оздоблене фресками та зберігає саркофаг львівського архієпископа і мощі 12 апостолів. Тут цікаво буде і дорослим, і дітям. Квиток коштує 70 гривень.

Ввечері варто піднятися на Ратушу, щоб побачити місто у вогнях. Вхід обійдеться у 100 гривень.

Гідеса розповіла про цікавий маршрут Львовом: відео

Як відвідати усі ці місця дешевше?

А тепер ділимося лайфхаком гідеси про те, як побачити усі ці місця значно дешевше. Для цього варто придбати Lviv City Card – туристичну картку, яка відкриває безкоштовний доступ до музеїв і дає знижки у місті. Картка на 24 години вартує 590 гривень. Купити її можна у Центрах туристичної інформації на Площі Ринок, 1, та біля залізничного вокзалу. Або ж на сторінці Lviv Travel чи через мобільний додаток.

З цією карткою доступ в усі вище згадані музеї безкоштовний, тож, враховуючи вартість картки, гідеса зекономила 720 гривень.

До слова, карта також дає 10% знижки на сувеніри у центрі туристичної інформації в Ратуші.