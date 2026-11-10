Перший сніг і гірські краєвиди: 3 нескладні маршрути поблизу Яремче для осінньої прогулянки

Карпати восени мають особливу атмосферу: туман огортає гірські схили, ліси змінюють кольори, а на вершинах уже може з'являтися перший сніг. Навіть якщо ви не готові до складних сходжень, це не привід відкладати подорож у гори до весни.

Поблизу Яремче є кілька маршрутів, які дають змогу познайомитися з природою Карпат. Розповідаємо, куди можна вирушити восени та як підготуватися до прогулянки в прохолодну погоду.

Куди вирушити в Карпати в листопаді?

Складність: легка.

Протяжність: 2,5 кілометра в один бік.

Тривалість: приблизно 3 години.

Цей маршрут підійде тим, хто хоче провести кілька годин серед карпатського лісу. Починається прогулянка від контрольно-пропускного пункту навпроти ресторану "Гуцульщина" в Яремче. Спочатку потрібно піднятися кам'янистою стежкою, утвореною розсипами ямненського пісковика.

Далі дорога пролягає через змішаний буково-ялиново-ялицевий ліс. Однією з перших зупинок стане оглядовий майданчик, звідки відкривається краєвид на Яремче. Поруч також можна побачити залишки окопів – свідчення боїв, які відбувалися тут під час Першої та Другої світових воєн. Приблизно за 1,5 кілометра від початку стежки є розгалуження.

Щоб дістатися до найстарішого дерева, потрібно повернути ліворуч і продовжити рух за відповідним маркуванням: дві білі смуги та одна синя посередині. Дорога веде через буковий праліс до старого дерева-велетня.

У таких лісах можна побачити буки віком 150, 200 і навіть понад 300 років. Вони стають домівками для численних видів тварин, птахів і комах. Після відпочинку біля дерева можна повернутися тим самим шляхом або продовжити мандрівку в напрямку гори Маковиця.

Складність: середня.

Протяжність: 4 кілометри в один бік.

Тривалість: приблизно 4 години.

Для тих, хто хоче побачити Карпати з висоти, підійде маршрут на гору Маковиця. Вона є однією з найвищих вершин в околицях Яремче. Початок маршруту такий самий, як і на стежці до найстарішого дерева: навпроти ресторану "Гуцульщина". Спочатку потрібно пройти лісовою дорогою через старовіковий ліс, де ростуть буки, ялини та ялиці. Приблизно за 1,5 кілометра стежка розгалужується.

Краєвиди під час підйому на гору Маковиця 12 листопада 2024 року / фото Смірнової Валентини

Цього разу потрібно обрати напрямок до Маковиці. Дорога проходить повз кам'яні розсипи та через густий смерековий ліс. Орієнтиром на шляху стане ретрансляційна вежа. Оминувши її, приблизно за 200 метрів мандрівники виходять на простору полонину, яка простягається до самої вершини.

З Маковиці відкриваються краєвиди на хребет Явірник, гори Хом'як, Синяк і Довбушанку, а також Говерлу та Петрос. Це можливість побачити одразу кілька відомих карпатських вершин з однієї оглядової точки.

Складність: легка.

Протяжність: 4 кілометри.

Тривалість: приблизно 3 години.

Ще один маршрут поблизу Яремче, який підійде для неквапливої прогулянки. Вона проходить заповідним урочищем Дрібка, місцями, пов'язаними з історією карпатського опришківства та іменем його відомого ватажка Олекси Довбуша.

Початок маршруту розташований неподалік Каменя Довбуша, уздовж автомобільної траси Львів – Мукачево, приблизно за 2,5 кілометра від залізничного вокзалу Яремче. Першою зупинкою стане галявина "Панщина".

Засніжена стежка Довбуша / колаж 24 Каналу, фото "Україна Інкогніта"

Наступна зупинка – композиція "Опришки". Вона відображає одну з версій того, як Олекса Довбуш долучився до опришківського руху. Камені символізують його колишнє заняття – випасання овець, прагнення до свободи та загін опришків на чолі з ватажком.

Далі стежка веде до каньйону річки Прут. Тут ямненські пісковики утворюють круті схили та звужують річкову долину. З оглядових ділянок можна побачити каньйон і мікрорайон Ямна. Кінцевою точкою маршруту є скеля, відома як камінь-комора Довбуша.

Що взяти із собою для походу в Карпати в листопаді?

Для прогулянок гірськими стежками краще обирати трекінгові черевики або кросівки з рельєфною підошвою, яка забезпечує краще зчеплення з мокрим камінням і ґрунтом. Одяг також варто підбирати за принципом багатошаровості.

Покладіть у рюкзак термобілизну, теплу флісову кофту та водонепроникну куртку. Не забудьте про шапку, рукавички й баф, адже на відкритих ділянках може бути холодніше, ніж у лісі. Додаткова пара шкарпеток стане у пригоді, якщо основна промокне.

Перед походом варто повідомити гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС про свої плани. Це допоможе рятувальникам швидше зорієнтуватися та знайти мандрівників, якщо під час подорожі виникне надзвичайна ситуація.