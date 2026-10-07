Відпочинок, який не спустошить гаманець: яка країна біля України здивує доступними цінами
Відпочинок в Європі не обов'язково має бути дорогим. Є країна, де за келих місцевого вина можна заплатити лише кілька доларів, а вечеря, проживання та поїздки містом залишаються доступними.
Travel Off Path назвав Молдову одним із недооцінених європейських напрямків і розповів, чим вона може зацікавити туристів.
Що подивитися у Кишиневі?
Подорож Молдовою можна почати з її столиці – Кишинева. Це зелене місто з широкими бульварами та великими парками. У столиці також варто звернути увагу на місцеву гастрономію. Тут є заклади з молдовською кухнею, а також ресторани з італійськими, японськими та іншими стравами.
Повноцінно поїсти в ресторані середнього рівня можна приблизно за 25 – 38 доларів на людину. У цю суму входять 3 страви та напій. Ще бюджетнішими будуть місцеві перекуси. Випічка коштує близько 1,50 – 4 доларів, традиційна основна страва приблизно 8 – 15 доларів. Капучино можна придбати за 1,50 – 3 долари.
Скільки коштує відпочинок у Молдові?
Молдова може зацікавити туристів саме доступними цінами. Келих місцевого вина коштує близько 2,50 – 5 доларів, а місцеве пиво 2,50 – 4,50 долара. Недорогим залишається і транспорт: поїздка міським автобусом або тролейбусом обійдеться приблизно у 0,35 – 0,50 долара.
Проживання також можна підібрати за помірною ціною. Номер у тризірковому готелі коштує близько 55 – 95 доларів за ніч. За чотиризірковий або готель високого класу доведеться заплатити приблизно 85 – 150 доларів.
Чому варто поїхати на винну екскурсію?
Одна з головних причин відвідати Молдову – це її виноробні традиції. Країна відома виробництвом вина, а серед місцевих сортів є Rara Neagra, Feteasca Neagra та Viorica. Особливо цікавою локацією є Milestii Mici, приблизно за 30 хвилин їзди від Кишинева. Тут розташований величезний винний льох із понад 1,5 мільйона пляшок.
Загальна довжина вапнякових галерей, які використовують для зберігання вина, становить близько 54 кілометрів. Для туристів проводять підземні екскурсії з трьома дегустаціями вина та традиційними закусками. Такий тур коштує приблизно 45 – 51 долар.
Озеро Белеу: дивитись відео
Ще одна цікава локація – це озеро Белеу в районі Кахул. Воно входить до біосферного заповідника ЮНЕСКО "Нижній Прут" і відоме різноманіттям птахів. У заповіднику можна орендувати човен і вирушити на прогулянку озером.
Де розташована Молдова: дивитись на картах