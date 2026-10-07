Відпочинок, який не спустошить гаманець: яка країна біля України здивує доступними цінами

Відпочинок в Європі не обов'язково має бути дорогим. Є країна, де за келих місцевого вина можна заплатити лише кілька доларів, а вечеря, проживання та поїздки містом залишаються доступними.

Travel Off Path назвав Молдову одним із недооцінених європейських напрямків і розповів, чим вона може зацікавити туристів.

Що подивитися у Кишиневі?

Подорож Молдовою можна почати з її столиці – Кишинева. Це зелене місто з широкими бульварами та великими парками. У столиці також варто звернути увагу на місцеву гастрономію. Тут є заклади з молдовською кухнею, а також ресторани з італійськими, японськими та іншими стравами.

Кишинів / фото Canva

Повноцінно поїсти в ресторані середнього рівня можна приблизно за 25 – 38 доларів на людину. У цю суму входять 3 страви та напій. Ще бюджетнішими будуть місцеві перекуси. Випічка коштує близько 1,50 – 4 доларів, традиційна основна страва приблизно 8 – 15 доларів. Капучино можна придбати за 1,50 – 3 долари.

Скільки коштує відпочинок у Молдові?

Молдова може зацікавити туристів саме доступними цінами. Келих місцевого вина коштує близько 2,50 – 5 доларів, а місцеве пиво 2,50 – 4,50 долара. Недорогим залишається і транспорт: поїздка міським автобусом або тролейбусом обійдеться приблизно у 0,35 – 0,50 долара.

Проживання також можна підібрати за помірною ціною. Номер у тризірковому готелі коштує близько 55 – 95 доларів за ніч. За чотиризірковий або готель високого класу доведеться заплатити приблизно 85 – 150 доларів.

Чому варто поїхати на винну екскурсію?

Одна з головних причин відвідати Молдову – це її виноробні традиції. Країна відома виробництвом вина, а серед місцевих сортів є Rara Neagra, Feteasca Neagra та Viorica. Особливо цікавою локацією є Milestii Mici, приблизно за 30 хвилин їзди від Кишинева. Тут розташований величезний винний льох із понад 1,5 мільйона пляшок.

Milestii Mici / фото Get Your Guide

Загальна довжина вапнякових галерей, які використовують для зберігання вина, становить близько 54 кілометрів. Для туристів проводять підземні екскурсії з трьома дегустаціями вина та традиційними закусками. Такий тур коштує приблизно 45 – 51 долар.

Озеро Белеу: дивитись відео

Ще одна цікава локація – це озеро Белеу в районі Кахул. Воно входить до біосферного заповідника ЮНЕСКО "Нижній Прут" і відоме різноманіттям птахів. У заповіднику можна орендувати човен і вирушити на прогулянку озером.

Де розташована Молдова: дивитись на картах