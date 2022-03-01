Країни ЄС закликають своїх громадян уникати поїздок до Росії
1 березня 2022 , 12:26
Джерело:SchengenVisaInfo.com.
Поки українці під обстрілом російського агресора, дедалі більше країн ЄС посилюють підхід до Росії. Заборонили російським компаніям літати у своєму авіапросторі й закрили консульства в цій країні.
Також більшість країн-членів ЄС припинили видачу віз громадянам Росії. Тепер настійно рекомендують своїм громадянам уникати несуттєвих поїздок до цієї країни.
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Країни ЄС закликають своїх громадян уникати поїздок до Росії
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