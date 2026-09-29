Саме тут починається день: факти про цю країну здивують досвідчених туристів

Кірибаті – це острівна держава в центральній частині Тихого океану, територія якої розкидана на тисячі кілометрів. Країна має 33 острови, живе переважно завдяки океану та приваблює туристів через своє розташування поблизу міжнародної лінії зміни дат.

Кірибаті складається з 33 островів, об'єднаних у три основні групи: острови Гілберта, Фенікс і Лайн. Більшість із них – невеликі атоли, оточені Тихим океаном. Населення країни зосереджене лише на частині території. Детальніше про цю країну розповість 24 Канал.

Що цікавого треба знати про Кірибаті?

1. Кірибаті першою зустрічає сонце

Найвідоміша особливість Кірибаті пов'язана з її розташуванням поблизу міжнародної лінії зміни дат. У 1990-х роках країна змінила часові пояси навколо островів Лайн так, щоб усі її території перебували по один бік цієї лінії. Через це острів Кіритіматі опинився в часовому поясі UTC+14 – одному з найраніших часових поясів на планеті. Саме тому Кірибаті називають одним із перших місць у світі, де настає новий календарний день. Особливо популярною ця особливість стає напередодні Нового року, адже тут він настає раніше, аніж в інших країнах світу.

2. Це одна з найбільш розкиданих країн світу

33 острови Кірибаті розташовані на величезній площі Тихого океану. Відстань між крайніми точками країни становить близько 4 тисячі кілометрів зі сходу на захід. При цьому площа суходолу Кірибаті порівняно невелика – близько 810 квадратних кілометрів. Тобто країна має величезну морську територію, але складається переважно з невеликих ділянок суші, розкиданих далеко одна від одної.



Природа Кірибаті / Фото Vibungsan

3. Тут є один із найбільших морських заповідників планети

У Кірибаті розташований Phoenix Islands Protected Area (PIPA) – величезна морська природоохоронна територія. Її створили для захисту коралових рифів, морських екосистем та численних видів тварин.

Площа заповідної території становить понад 400 тисяч квадратних кілометрів. PIPA також входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Це одне з найважливіших природних місць Кірибаті, хоча через віддаленість архіпелагу потрапити сюди непросто.

4. Столиця країни розташована на вузькій смузі суші

Столиця Кірибаті – Південна Тарава – розташована на атолі Тарава. Це один із найбільш густонаселених районів країни, який з висоти пташиного польоту має дуже незвичний вигляд. Південна Тарава буквально лежить на вузькому клаптику суші, через ще будинки, дороги та інфраструктура розташовані дуже щільно. Водночас саме тут можна побачити повсякденне життя Кірибаті, познайомитися з місцевою культурою та вирушити на інші острови архіпелагу.



Вид на Південну Тараву з літака / Скриншот з відео Toatu Teweia

5. У Кірибаті є острів, який використовували для ядерних випробувань

У 1950-х і 1960-х роках територія сучасної Кірибаті стала місцем проведення ядерних випробувань Великої Британії та США. Випробування проводилися на атолах Малден та Кірітіматі. Зокрема, Велика Британія здійснила перше випробування власної атомної бомби на островах у 1957 році. Деякі острови, які брали участь у цих випробуваннях, залишаються практично безлюдними.

6. Кірибаті – один з найвіддаленіших туристичних напрямків

Дістатися Кірибаті значно складніше, ніж до популярних острівних напрямків. Міжнародні рейси обмежені, а сполучення між окремими островами не завжди працює. Водночас саме віддаленість є однією з причин, чому країна цікава мандрівникам, які хочуть побачити менш туристичну частину Тихого океану.

Тут немає великої кількості курортів, але натомість можна побачити лагуни, коралові атоли та тропічну природу.

Узбережжя Кірибаті / Фото Vibungsan

7. Кірибаті дуже вразлива до зміни клімату

Через низьке розташування островів над рівнем моря Кірибаті гостро відчуває наслідки підняття рівня океану. Воно спричиняє не лише затоплення, а й ерозію берегів, засолення прісної води та пошкодження сільськогосподарських земель.

Кірибаті – це країна не для тих туристів, які шукають розкішний відпочинок у тропіках. Але вона точно підійде для досвідчених мандрівників, які прагнуть побачити віддалену частину Тихого океану.