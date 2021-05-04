7 королівських палаців Європи, які вразять своєю величчю найзатятішого туриста: фото

Мало кого з нас залишають байдужими міць, велич і сувора краса європейських королівських палаців. У них живуть представники королівських родин, або розміщуються сучасні уряди.

Майже кожну резиденцію може відвідати турист. Представляємо вам найрозкішніші королівські палаци, які ви зобов'язані побачити на власні очі.

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Букінгемський палац, Велика Британія

Англійські монархи відомі на весь світ своєю багатовіковою історією й Букінгемським палацом в Лондоні. Чинна резиденція Єлизавети II відкрита для відвідування туристами.

В 52 кімнатах, всіх є 775, проживають члени королівської сім'ї. Тут влаштовуються офіційні прийоми й зустрічі з королевою.



Букінгемський палац / Фото: UnSplash

Королівський палац у Мадриді

Палац іспанських королів належить до числа чудових зразків монарших резиденцій Європи. Король Хуан Карлос і його сім'я тут не проживають. Він використовується тільки для різноманітних церемоній та заходів.

Сьогодні палац відкритий для вільного відвідування. Туристи можуть побачити унікальні колекції старовинної зброї й скрипок Страдіварі.



Королівський палац у Мадриді / Фото: UnSplash

Княжий палац Монако

Є офіційною резиденцією роду Грімальді. Палац побудований на місці фортеці, спорудженої генуезцями в 1215 році, на вершині скелі, що круто обривається до моря.

Відвідати палац і насолодитися його інтер'єром можна тільки в літній час.



Княжий палац у Монако / Фото: viator.com

Королівський палац у Брюсселі

Одна з найкрасивіших офіційних будівель в Брюсселі. Палац використовується тільки для офіційних прийомів.

Впродовж липня – вересня він традиційно відкривається для відвідин. Охочі можуть безкоштовно погуляти численними залами й покоями величної споруди.



Королівський палац у Брюсселі / Фото: Getty Images

Королівський палац у Стокгольмі

У самому серці Стокгольма розташований Королівський палац, який пережив декілька історичних епох і досі є резиденцією шведського монарха, а також місцем проведення офіційних прийомів.

Для громадських відвідувань відкрито ряд розкішних королівських апартаментів, Скарбниця і Збройова палата, а також чимало інших захопливих виставок і музеїв.



Королівський палац у Стокгольмі / Фото: stockholmpass.com

Замок Вадуц, Ліхтенштейн

Це офіційна резиденція князя, яка отримала назву міста, на пагорбі якого розташована. Над замком нависають високі засніжені Альпи.

Навколо резиденції можна гуляти скільки завгодно, але щоб потрапити в середину, треба мати запрошення від князівської родини.



Замок Вадуц у Ліхтенштейні / Фото: UnSplash

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Королівський палац в Амстердамі

У самому центрі столиці Нідерландів височить Королівський палац, який перебуває у розпорядженні монарха.

Тут регулярно проводяться урочисті зустрічі, звані вечері та інші офіційні події, в яких бере участь королева. У певні дні палац відкритий для екскурсій.



Королівський палац в Амстердамі / Фото: UnSplash