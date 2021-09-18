Колиска Чорноморського флоту: що варто побачити в Херсоні крім набережної

18 вересня святкують 243 день народження Херсона – міста кораблів, сонця і моря. Цей спокійний обласний центр на Півдні України спершу може здаватися не дуже особливим. Редакція Travel24 зробила добірку локацій, які познайомлять вас з цим містом!

Центр міста є невеликий, тому транспорт вам не знадобиться. Там паче, усі цікаві місця вимагають уваги та трохи пішохідного руху.

До слова Туристичний Дніпро: локації "міста контрастів", які треба відвідати хоч раз у житті

Що подивитися в Херсоні

Херсон – спокійний, як Дніпро, але з нотками приморської атмосфери. Тут варто прогулятися по набережній, знайти пам'ятник кораблям, а тоді – завітати у сквер найвідомішого жителя – Потьомкіна. Але не тільки ці локації характеризують місто-колиску Чорноморського флоту.

Сквер Потьомкіна

Все почалося з пам'ятника видатному мешканцю, який наказала встановити ще Катерина II. Трохи згодом тут розбили сквер. Проте революція 1917 року внесла корективи у рекреаційні простори міста – бюст приховали під брезентом, а сквер був просто озелененою вулицею. Між іншим, тоді Потьомкіна називали "херсонським привидом". Відновили пам'ятник та сквер у 2003 році, а цього річ – провели масштабну реконструкцію.



Сквер після ремонту / Фото з інстаграму Хохлуї Дар'ї

Парк Слави та набережна

Парк Слави називають одним з найкрасивіших місць в Херсоні. У парку споруджено великий меморіальний комплекс, присвячений воїнам-визволителям Херсона. З набережної відкриється неймовірний краєвид на широкий та могутній Дніпро. Мешканці радять прийти сюди ввечері, коли запалюють великі ретро-ліхтарі, а над водою світить місяць.



Парк слави в Херсоні / Фото з інстаграму lynn_lynnn_63

Залишки Херсонської фортеці

Херсонська фортеця лише частково збереглася до наших днів. Колись це була наймогутніша фортифікаційна споруда, всередині якої розташовувалася площа з палацом самого Потьомкіна і Катерининським собором. Проте збереглася будівля арсеналу фортеці, пороховий льох, перероблений під ресторан, а також ідентичні одне одному Московські та Очаківські ворота.



Очаківська брама / Фото з Вікіпедії

Будинок Блажкова

На старих фото початку ХХ століття споруду підписували як "красивий будинок біля парку". Він належав тогочасному меру міста – Миколі Блажкову. Будівлю спроєктував одеський архітектор Пауль Клейн. Будинок виконано у неоготичному – неомавританському стилі, є навіть оглядова вежа, що привертає увагу здалеку. Зараз тут працює дитяча музична школа.



Будинок Блажкова в Херсоні / Фото "РБК-Україна"

Пам'ятник першим корабелам

Херсон починали будувати з фортеці і судноверфі. Місто може пишатися славними кораблебудівниками. Тепер на їхню честь на набережній зведено пам'ятник першим корабелам (або просто – фрегат) на набережній Херсона.



Визначне місце на набережній Херсона / Фото Монастирьова Олега

Проспект Ушакова

Центральна магістраль міста названа на честь великого морського полководця, адмірала Федора Ушакова. Йому встановлено пам'ятник біля головного корпусу Херсонської державної морської академії.

На проспекті багато цікавих старих будівель і торгових центрів, а влітку працюють фонтани. Цікаво, що проспект Ушакова не перетинає жодна вулиця – всі вони беруть від нього початок.



Постамент відомому морському полководцю / Фото з інстагарму Skrypalshchykov