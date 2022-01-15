Коли найвигідніше купувати авіаквитки у 2022 році

Згідно з даними Airlines Reporting Corporation (ARC), найкращим днем тижня для бронювання як внутрішніх, так і міжнародних рейсів у 2022 році є неділя.

Експерти відзначають, що протягом всієї пандемії COVID-19 постійно змінювані обмеження на поїздки приводили до того, що часом попит на авіаквитки різко падав.

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Як наслідок ціни спочатку виросли, а потім впали. Влітку 2021 року, коли міжнародний туризм почав оживати в результаті масової вакцинації, ціни на квитки почали нормалізуватися до докарантинного рівня. Утім, станом на початок січня 2022 року, ціни все ще залишаються в середньому на 15% нижче, ніж у 2019 році.

Експерти з Airlines Reporting Corporation сподіваються, що попри карантинні обмеження у зв'язку зі зростанням кількості випадків зараження штамом коронавірусу Омікрон, 2022 рік буде набагато успішнішим для поїздок за кордон, ніж два попередніх.

Коли найдешевше забронювати квиток на літак

Грунтуючись на результатах дослідження, вартість квитків залежить як від того, наскільки завчасно ви бронюєте квитки, так і від дня тижня, в який ви здійснюєте купівлю.

Експерти відзначають, що частка міжнародних рейсів, заброньованих за 9 і більше тижнів, збільшилася в середньому з 40% у 2019 році до 45% у 2020 році та 50% у 2021 році. Таким чином, туристам, швидше за все, буде потрібно забронювати квитки заздалегідь, щоб отримати нижчі ціни.



Ідеальний день для початку поїздки – п'ятниця / Фото Pexels

Результати дослідження також показали, що найкращим днем тижня для бронювання як внутрішніх, так і міжнародних рейсів є неділя. Купуючи квитки в цей день тижня, можна заощадити до 15% на міжнародних рейсах.

В який день тижня найдешевше подорожувати

Згідно з дослідженням, ідеальний день для початку поїздки – п'ятниця, коли туристи можуть заощадити приблизно 10%. При цьому Expedia попереджає, що мандрівникам слід уникати поїздок у вівторок і середу, коли витрати можуть бути вищі.

Який місяць найдешевший для подорожі

На думку експертів, для міжнародних рейсів найвигіднішим місяцем є вересень, коли можна заощадити майже 40% в порівнянні з рейсами в грудні.