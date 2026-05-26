Ніколи не купуйте авіаквитки в ці дні: ви втрачаєте шалені гроші

Досвідчені мандрівники знають, що вартість перельоту залежить не лише від сезону, а й від часу купівлі. Фахівці з'ясували, у які саме дні авіакомпанії найчастіше виставляють найвигідніші пропозиції та як працює їхнє динамічне ціноутворення.

Планування подорожі завжди починається з пошуку вигідних авіаквитків, адже їхня вартість безпосередньо впливає на загальний бюджет поїздки. Тревел-фахівці Money Saving Expert та аналітики Skyscanner зауважили, що день тижня, коли ви купуєте квиток, може суттєво знизити ваші витрати.

Коли настає найкращий час для купівлі авіаквитків?

Багато мандрівників знають, що ціна перельоту залежить від безлічі факторів: обраного пункту призначення, конкретної авіакомпанії та навіть платформи, на якій здійснюється бронювання. Проте мало хто здогадується, що початок тижня – а саме понеділок та вівторок – є найбільш сприятливим часом для бронювання квитків. У решту днів кратно вищі шанси переплатити за подорож.

Купівля авіаквитків на початку тижня може бути вигідною. Дані Skyscanner показують, що авіакомпанії іноді оприлюднюють спеціальні пропозиції пізно в понеділок (коли менше людей шукає рейси), і ці пропозиції можуть діяти аж до вівторка вранці,

– розповіли фахівці Money Saving Expert.

Як працює динамічне ціноутворення авіакомпаній?

Попри виявлені закономірності, фахівці застерігають, що стовідсоткової гарантії знайти найдешевший квиток саме в ці дні немає. Сучасні авіакомпанії використовують складне програмне забезпечення для динамічного ціноутворення. Ця система миттєво реагує на коливання попиту, загальні тенденції бронювання, кількість скасувань рейсів, а також на загальний стан економіки й цінову політику конкурентів. Саме через це мандрівники часто спостерігають раптові стрибки або падіння вартості квитків протягом одного дня.

Авіакомпанії використовують програмне забезпечення для динамічного ціноутворення. Воно реагує на такі фактори, як попит, тенденції бронювання та скасування. Ось чому ви можете побачити, як ціна раптово падає або зростає,

– поділилися аналітики SkyScanner.

Які правила підготовки до польоту варто знати?

Окрім вигідної купівлі квитків, успішна подорож залежить від правильної підготовки до самого польоту. Зокрема, варто заздалегідь подбати про вміст своєї косметички. У багатьох аеропортах світу діють суворі правила безпеки, які зобов'язують пасажирів перевозити всі рідини в ємностях об'ємом до 100 мілілітрів, а їхній загальний об'єм у ручній поклажі не повинен перевищувати 1 літр. Порушення цих вимог може призвести до того, що прикордонники просто викинуть ваші улюблені креми для засмаги чи лосьйони.

Ще один важливий нюанс стосується отримання багажу після приземлення. Щоб не витрачати час у довгих чергах біля багажної стрічки, досвідчені мандрівники радять звернути увагу на час реєстрації. Зазвичай валізи, які завантажують до літака останніми (безпосередньо перед вильотом), першими потрапляють на видачу в аеропорту призначення. Проте іноді на черговість вивантаження впливає не лише час реєстрації, а й вага самого багажу.

Знання маленьких хитрощів авіакомпаній допоможе вам подорожувати частіше та значно дешевше. Спробуйте запланувати свій наступний пошук квитків на вечір понеділка – можливо, саме в цей момент на вас чекає квиток вашої мрії за найкращою ціною!