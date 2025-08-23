Київ сьогодні – не найбезпечніше місто для подорожі. Часті повітряні тривоги, звуки сирен, ворожих "Шахедів" та вибухів – не можна назвати магнітом для туристів. Попри це, в українській столиці фіксують рекордне зростання туризму.

Як у Києві збільшилася кількість туристів?

Цього року Київ отримав рекордний туристичний збір з часу початку повномасштабної війни. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на дані Управління туризму та промоцій КМДА.

Туризм в українській столиці почав поступово відновлюватися з 2024 року. За минулий рік доходи Києва від туристичного збору становили 50,83 мільйона гривень, що значно перевищило показники попередніх років: у 2022 році турзбір склав 38,8 мільйона гривень, а у 2023-му ще менше – 38,5 мільйона гривень.

Усього лиш за два квартали 2025 року столиця вже отримала 34,8 мільйона гривень від туристичного збору. Це на 65% більше, аніж за аналогічний період минулого року, коли Київ отримав 22,6 мільйона гривень.

Такі зрушення стали можливими й зокрема завдяки злагодженій роботі українських міст над розвитком внутрішнього туризму, промоційній діяльності на міжнародній арені та всередині країни, а також співпраці турспільноти, бізнесу і місцевої влади,

– пояснили в Управлінні.

Розвиток туризму позитивно впливає на економіку та забезпечує нові надходження до бюджету, які спрямовують на важливі потреби міста під час воєнного стану. У Києві сподіваються на повноцінне відновлення туризму.

Куди піти у Києві?

Раніше ми розповідали про небанальні місця у столиці, які підійдуть для спокійного відпочинку. Серед них: