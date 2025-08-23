Вперше з 2022 року: у Києві рекордно зріс туризм
- Київ зафіксував рекордне зростання туризму, отримавши 34,8 мільйона гривень від туристичного збору за два квартали 2025 року, що на 65% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
- Зростання туризму пов'язане з розвитком внутрішнього туризму, промоційною діяльністю на міжнародному рівні та співпрацею між турспільнотою, бізнесом і місцевою владою.
Київ сьогодні – не найбезпечніше місто для подорожі. Часті повітряні тривоги, звуки сирен, ворожих "Шахедів" та вибухів – не можна назвати магнітом для туристів. Попри це, в українській столиці фіксують рекордне зростання туризму.
Як у Києві збільшилася кількість туристів?
Цього року Київ отримав рекордний туристичний збір з часу початку повномасштабної війни. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на дані Управління туризму та промоцій КМДА.
Туризм в українській столиці почав поступово відновлюватися з 2024 року. За минулий рік доходи Києва від туристичного збору становили 50,83 мільйона гривень, що значно перевищило показники попередніх років: у 2022 році турзбір склав 38,8 мільйона гривень, а у 2023-му ще менше – 38,5 мільйона гривень.
Усього лиш за два квартали 2025 року столиця вже отримала 34,8 мільйона гривень від туристичного збору. Це на 65% більше, аніж за аналогічний період минулого року, коли Київ отримав 22,6 мільйона гривень.
Такі зрушення стали можливими й зокрема завдяки злагодженій роботі українських міст над розвитком внутрішнього туризму, промоційній діяльності на міжнародній арені та всередині країни, а також співпраці турспільноти, бізнесу і місцевої влади,
– пояснили в Управлінні.
Розвиток туризму позитивно впливає на економіку та забезпечує нові надходження до бюджету, які спрямовують на важливі потреби міста під час воєнного стану. У Києві сподіваються на повноцінне відновлення туризму.
Куди піти у Києві?
Раніше ми розповідали про небанальні місця у столиці, які підійдуть для спокійного відпочинку. Серед них:
- Русанівська набережна, яка простягається від мосту Патона до вулиці Євгена Сверстюка;
- Ляльковий театр, будівля якого нагадує замок з мультфільму "Дісней";
- парк біля Михайлівського собору, де вид на Київ не гірший, ніж з Володимирівської гірки.