З Києва до Ніцци та Парижу від 34 євро: SkyUp влаштував розпродаж квитків

Однією з найцікавіших та туристичніших країн світу вважається Франція. Ця держава багата на історію, культурні пам'ятки, казкові пейзажі, й звісно, на безліч затишних міст.

Окрім знаменитого Парижу, мандрівники обирають романтичну та розкішну Ніццу, що на південно-східному узбережжі Франції. Що ж, полетіти у ці прекрасні французькі міста можуть й українці.

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SkyUp влаштував розпродаж квитків з Києва до Франції

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала розпродаж квитків з Києва до Парижа та Ніцци.

Польоти за маршрутом Київ – Париж виконуються тричі на тиждень, а з Києва до Ніцци можна вирушити двічі на тиждень.

Вартість квитків за обома напрямками розпочинається від 34 євро (992 гривень) в один бік та 105 євро (3 104 гривень) в обидва.

Найдешевші квитки передбачають перевезення лише ручної поклажі розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів.

Розпродаж триватимета поширюється на рейси до 1 березня 2022 року. При цьому не діє на польоти з 24 грудня до 10 січня.

Забронювати квитки можна на офіційному сайті Skyup.aero, або пошукових агрегаторах типу avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.

Умови в'їзду до Франції

Євросоюз 9 листопада офіційно виключив Україну з "зеленого списку". Однак, чи пускати українців, кожна країна вирішує індивідуально. Станом на сьогодні, 15 країн готові приймати туристів з України, зокрема й Франція.

Без обмежень може в'їхати вакцинований громадянин України.

Франція визнає наступні вакцини:

Pfizer / Comirnaty;

Moderna;

AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield;

Jansen/Johnson & Johnson.

Для контролю на кордоні вимагають пред'явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 та / або про відсутність контактів з особами, що захворіли на COVID-19.

Правила поширюються на неповнолітніх дітей та тих, хто їх супроводжує, незалежно від того, вакциновані вони чи ні.

Невакцинований українець може в'їхати до Франції тільки за умови пред'явлення документу, що підтверджує "нагальну необхідність" в'їзду, а також за наступних умов:

ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години або тесту на антиген, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до в'їзду;

тесту на антиген, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до в'їзду; тесту на антиген в аеропорту Франції після прибуття;

10-денної самоізоляції.