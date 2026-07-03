У Польщі повернули до життя унікальну Китайську альтанку: який вигляд вона має тепер

Історична пам'ятка у Польщі, яка є окрасою палацово-паркового комплексу, знову приймає відвідувачів. Після комплексної реставрації споруді повернули її історичний вигляд і колишню красу.

У палаці в Яблонні 26 травня 2026 року відбулася церемонія відкриття відреставрованої Китайської альтанки. Після завершення комплексних реставраційних робіт одна з найцінніших пам'яток садової архітектури Польщі знову стала доступною для відвідувачів, повідомляють у Palac Jablonna.

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Чим особлива відреставрована Китайська альтанка?

Китайська альтанка в Яблонні є одним із найцінніших прикладів садової архітектури кінця 18 – початку 19 століття у Польщі. Її звели у 1782 році як частину нового ландшафтного парку, спроєктованого архітектором Шимоном Богумілом Цугом на замовлення Міхала Понятовського.

Під час Другої світової війни Китайська альтанка, як і весь палацово-парковий комплекс, зазнала значних руйнувань. У 1944 році німецькі війська спалили палац в Яблонні, а маєток був серйозно пошкоджений. Після передачі комплексу Державному казначейству у 1946 році розпочалася його відбудова. У цей період Китайську альтанку відтворили, використавши збережені плани архітектора Шимона Богуміла Цуга.

Вже у 2025 – 2026 роках Китайська альтанка пройшла комплексну реставрацію, вартість якої перевищила 400 тисяч злотих, повідомляє White Mad. Роботи виконувала варшавська компанія MAXBUD, яка спеціалізується на реставрації пам'яток.

Як зараз виглядає Китайська альтанка / фото White Mad

Під час відновлення реставратори оновили всю конструкцію павільйону, зокрема штукатурку, дах, терасу та декоративні елементи, повернувши їм первісний вигляд. Також були відновлені деталі, натхненні мистецтвом Далекого Сходу, завдяки чому альтанка знову відповідає своєму історичному проєкту.

Президент Польської академії наук Марек Конаржевський зазначив, що палац і парк у Яблонні є важливою частиною спадщини академії, а відреставрована Китайська альтанка – це унікальна пам'ятка з великою історичною та художньою цінністю. Своєю чергою канцлерка Польської академії наук Моніка Калліста наголосила, що ревіталізація альтанки є не лише відновленням її краси, а й внеском у збереження історичної та культурної пам'яті для майбутніх поколінь.

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Організатори наголосили, що повернути пам'ятці її колишній вигляд вдалося завдяки спільній роботі реставраторів, істориків мистецтва та фахівців з охорони культурної спадщини.