У Китаї поставили світлофори для верблюдів: як вони працюють

У китайському місті Дуньхуан у горах Міншах поставили світлофор для верблюдів.

Верблюди, як і люди, слідкують за сигналом світлофору. Коли сигнал світлофора стає зеленим, верблюди можуть переходити дорогу.

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А туристи переходять дорогу, коли сигнал для тварин – червоний, що забезпечує безпеку руху.

Гора Мінша відома як гора, що співає, – завдяки гучним звукам, які доносяться з-під ніг туристів під час ходьби. Також тури на верблюдах тут користуються великою популярністю.

Дивіться відео про світлофори для верблюдів: