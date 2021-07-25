Кількість українських туристів у Туреччині цьогоріч зросла вшестеро
25 липня 2021 , 20:18Читать новость на русском
Джерело:Державна прикордонна служба України
Упродовж першого півріччя 2021 року Туреччину відвідали понад 770 тисяч українських мандрівників. Це у 6 разів більше, аніж у першому півріччі 2020 року.
У які країни найчастіше подорожують українці
Окрім того, понад 1,9 мільйона українців відвідали Польщу. Ця країна посіла перше місце у рейтингу держав, куди найчастіше мандрували українці.
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На третьому місці – Єгипет. Там побували понад 705 тисяч українців.
Загалом перелік 10 найпопулярніших серед українців країн світу такий:
- Польща (1 984 110 українців);
- Туреччина (774 543 українці);
- Єгипет (705 117 українців);
- Угорщина (671 429 українців);
- Росія (371 972 українці);
- Румунія (293 880 українців);
- Білорусь (114 511 українців);
- Словаччина (112 367 українців);
- Молдова (106 905 українців);
- Об'єднані Арабські Емірати (84 778 українців).