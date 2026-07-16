Під землею у Парижі буде цікавіше: топ 3 незвичайні екскурсії, які здивують кожного туриста

Під час подорожей туристи зазвичай поспішають оглянути історичні пам'ятки, музеї чи панорамні майданчики. Проте деякі міста приховують свої найцікавіші історії не на поверхні, а глибоко під землею. Саме там можна побачити місця, які десятиліттями залишалися недоступними для більшості людей.

Якщо звичайними екскурсіями вас уже важко здивувати, варто звернути увагу на 3 незвичайні підземні маршрути, які пропонують туристам Париж і Нью-Йорк.

Що приховує під вулицями знаменита каналізація Парижа?

Під елегантними бульварами французької столиці розташована одна з найбільших каналізаційних систем Європи, довжина якої перевищує 2 600 кілометрів. Сьогодні її частина відкрита для туристів у вигляді музею каналізації Парижа. Екскурсія починається зі спуску під землю неподалік мосту Альма.

Відвідувачі проходять спеціально облаштованим маршрутом, де можуть побачити справжні діючі галереї, інженерні механізми, історичне обладнання та інструменти, якими користувалися працівники каналізаційної служби. Особливу атмосферу створюють шум води, прохолода підземелля та інтерактивні експозиції.

Каналізація Парижа / колаж 24 Каналу, фото Hotels.com

Тут можна дізнатися, як змінювалася система водовідведення Парижа від галло-римської доби до сучасності та яку роль вона відіграє у розвитку міста і захисті довкілля. Однією з найцікавіших локацій вважається місток над головним каналом, звідки відкривається вид на потоки води, що безперервно рухаються під французькою столицею. Квиток коштує 9 євро.

Чому Паризькі катакомби називають одним із наймоторошніших музеїв Європи?

Ще одна незвичайна екскурсія Парижа проходить приблизно на 20-метровій глибині. Саме тут розташовані знамениті Паризькі катакомби – величезний оссуарій (підземне сховище), у якому зберігаються останки кількох мільйонів мешканців міста. Наприкінці 18 століття через переповнені кладовища влада Парижа вирішила перенести людські останки до покинутих кам'яних кар'єрів.

Паризькі катакомби / фото Les catacombes de Paris

Уже в 1786 році місце офіційно отримало назву Паризького муніципального оссуарію, а згодом стало відомим у всьому світі як катакомби. Сьогодні туристи проходять приблизно 1,5-кілометровим маршрутом, який займає близько години. Щоб потрапити до підземелля, необхідно спуститися 131 сходинкою, а після завершення маршруту піднятися ще 112 сходинками.

Температура всередині протягом року тримається на рівні близько + 14 градусів, тому навіть влітку рекомендують брати із собою теплий одяг. Через особливості підземних ходів катакомби не рекомендують відвідувати людям із серцево-судинними захворюваннями, проблемами з диханням або порушеннями опорно-рухового апарату.

Під час екскурсії відвідувачів просять не торкатися кісток і дотримуватися правил збереження цієї унікальної історичної пам'ятки. Ціна квитка для дорослої людини 31 євро.

Як потрапити на покинуту станцію метро, яка стала справжньою легендою Нью-Йорка?

У самому центрі Нижнього Мангеттена прихована ще одна незвичайна туристична локація – історична станція метро Old City Hall. Саме звідси у 1904 році вирушив перший поїзд нью-йоркського метро. Локація швидко стала символом розвитку міста завдяки своїй незвичайній архітектурі: арковим стелям, декоративній плитці, вітражним мансардним вікнам і витонченим люстрам.

Покинута станція метро у Нью-Йорку / фото Rhododendrites

Попри те, що станцію закрили для пасажирів ще у 1945 році, вона не зникла повністю. Сьогодні вона використовується як розворотне кільце для поїздів лінії 6, а потрапити всередину можна лише під час спеціальних екскурсій. Тури організовує Нью-Йоркський транзитний музей кілька разів на рік.

Взяти участь можуть лише члени Нью-Йоркського транзитного музею, а перед відвідуванням усі дорослі проходять обов'язкову перевірку безпеки. Екскурсія триває близько 90 хвилин. Спочатку учасникам розповідають історію появи метро Нью-Йорка, після чого група спускається під землю, щоб побачити одну з найкрасивіших і водночас найменш доступних станцій міста. Ціна для дорослої людини 50 доларів.