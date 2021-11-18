Карибська країна скасувала ще одну COVID-вимогу для вакцинованих туристів

Карибська країна Куба вперше за 20 місяців зняла обмеження на в'їзд. Тепер вакциновані туристи зможуть в'їжджати до країни без ПЛР-тестів.

Таке рішення було прийнято напередодні старту туристичного сезону – він триває з середини листопада до кінця березня.

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Куба скасувала обов'язкові ПЛР-тести для вакцинованих

Так, мандрівникам більше не потрібно буде показувати негативний результат ПЛР-тесту, якщо вони повністю вакциновані та мають сертифікат, що підтверджує це.

Це можливість, яка дозволяє передбачити та побудувати перезапуск туристичної операції, що приносить користь великій кількості секторів кубинської економіки,

– заявив операційний директор міністерства туризму Куби.

Невакцинованим й надалі потрібно пред'являти негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин. Діти до 12 років звільняються від надання підтвердження вакцинації та тесту.

Зазначається, що влада аеропорту вибірково проводитиме тести в аеропорту. Якщо результат виявиться позитивним – прибулий вирушить на 5-денну самоізоляцію. Після цього терміну доведеться пройти ще один тест.

Наразі на Кубі діють наступні COVID-правила: масковий режим у всіх закритих громадських місцях та соціальне дистанціювання по всьому острову.

При цьому кубинська влада скасувала комендантську годину і зняла майже всі обмеження на пересування провінціями острова.

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