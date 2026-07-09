Безкоштовний відпочинок у Кривому Розі: куди поїхати, щоб покупатися і насолодитися природою

Багато хто шукає місця для відпочинку біля води, але далеко не всі знають, що зовсім поруч із Кривим Рогом є локація, яка поєднує лісові стежки, мальовничі краєвиди та кілька різних пляжів.

Карачунівське водосховище у Кривому Розі залишається особливим. Воно не лише забезпечує місто водою, а і давно стало улюбленою зоною відпочинку місцевих жителів. Тут можна провести цілий день: прогулятися лісом, покупатися, влаштувати пікнік чи просто насолодитися тишею.

Чому Карачунівське водосховище варто відвідати хоча б раз?

Дорога до цієї локації вже сама по собі є частиною подорожі. Відпочивальникам доведеться пройти крізь листяний Карачунівський ліс, де навіть у спекотний день панує приємна прохолода. Наприкінці маршруту відкривається панорама на Карачунівське водосховище.

Як виглядає водосховище: дивитись відео

Тут можна обрати відпочинок на будь-який смак: біля великих кам'яних брил розташований кам'янистий берег, а неподалік знаходиться пляж "Біле Каміння" із м'яким піском. Вода тут приємна для купання. Крім цього, на водосховищі можна порибалити або просто провести кілька годин, милуючись природою.

Яку роль Карачунівське водосховище відіграє для Кривого Рогу?

Попри свою популярність серед відпочивальників, Карачунівське водосховище має набагато важливіше значення. Воно є головним джерелом водопостачання Кривого Рогу. Окрім цього, водойму використовують для зрошення земель, промислових і побутових потреб, а також рибного господарства.

Як з'явилося Карачунівське водосховище?

Історія водосховища розпочалася ще у 1930 році. Його створення було пов'язане з будівництвом Криворізького металургійного заводу, нині відомого як АрселорМіттал Кривий Ріг. Для роботи підприємства була необхідна велика кількість води, тому будівництво велося у дві черги: з 1932 по 1938 рік та з 1954 по 1958 рік.

Під час створення водосховища під затоплення потрапили кілька населених пунктів, серед яких Карачунівка, Моїсеївка, Андріївка, Хрущовка, Богоблагодатне, Володимирівка, Данилівка та Аннівка. Саме від села Карачунівка водойма і отримала свою назву. Згодом уздовж берегів висадили Карачунівський лісовий масив площею близько 300 гектарів, а також побудували туристичні бази, піонерські табори та профілакторії.

Водосховище має площу 26,9 квадратного кілометра, простягається майже на 35 кілометрів, а його максимальна глибина сягає 19,1 метра. Завдяки поєднанню природних ландшафтів, лісу та води це місце залишається одним із найцікавіших варіантів для безкоштовного літнього відпочинку неподалік міста.

Де розташований пляж "Біле Каміння": дивитись на картах