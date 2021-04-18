Горловий спів інуїтів: як канадійка відроджує давні традиції своїх пращурів

Шина Новалінга з Канади відроджує горловий спів своїх пращурів інуїтів. Ця традиційна особливість корінних жителів Аляски перебувала під загрозою зникнення через багаторічне стирання колоністами та місіонерами.

У березні 2020 року, коли перша хвиля пандемії охопила Монреаль, Шина почала ділитися у тіктоку відеокліпами з горловим співом. Майже миттєво її відео набирали сотні тисяч і навіть мільйони переглядів.

До теми Всесвітній день голосу: українські виконавці, чий спів унікальний

Як виконують горловий спів

За легендою, першими горловими співаками були не інуїти і навіть не люди, а досить маленькі птахи з людськими рисами, які називаються туніртуаруїт. Їх було важко побачити, бо вони були дуже сором'язливими і боялися людей. Жили птахи у занедбаних снігових будинках.

Людська версія традиційного горлового співу інуїтів включає двох людей, як правило, жінок. Вони стоять обличчям один до одного і використовують горло, живіт та діафрагму для видавання звуків. Жінки рухаються вперед-назад, узгоджуючи ритм свого партнера, поки один з них не замовкне або почне сміятися.

Такий спів дозволяв давнім інуїтам зігрітися під час морозної погоди і зайняти свій розум, зосереджуючись на диханні.

Горловий спів ледь не зник

На початку ХХ століття християнські місіонери в Арктиці ганьбили інуїтів за горловий спів. Вони вважали його сатанинським . Тому традиція ледь не вимерла.

. Тому традиція ледь не вимерла. Щоб зберегти горловий спів, старійшина села Пувірнітук на узбережжі Гудзонової затоки попросив чотирьох співаків, які залишились у громаді, передати свої навички новому поколінню жінок . Однією з цих жінок була Керолайн Новалінга, яка пізніше навчила цього свою дочку Шину.

. Однією з цих жінок була Керолайн Новалінга, яка пізніше навчила цього свою дочку Шину. Керолайн переїхала до Монреаля, коли Шині було 4 роки. Вона почала навчати доньку інуїтським традиціям , включаючи мову інуктитут, якою вони спілкувалися вдома.

, включаючи мову інуктитут, якою вони спілкувалися вдома. Коли Шині виповнилося 17, жінка нарешті вирішила навчити її горлового співу.

У мене були сльози, коли вона співала. Я була такою щасливою і гордою,

– згадує Керолайн.

Записали альбом

Шина та Керолайн записали власний альбом горлового співу і планують цього року його випустити.

Ми хочемо показати людям, що горловий спів існує, і переконатися, що так залишатиметься якомога довше,

– каже Шина.

Також зі своїх сторінок у соцмережах дівчина закликає інших молодих корінних жінок поділитися їхніми голосами.



Керолайн і Шина / Фото ВВС