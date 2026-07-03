На ВДНГ повернули до життя історичний фонтан: як змінився простір поруч із Терапевтичним садом

У Києві стає дедалі більше просторів, які отримують друге життя. Цього разу оновлення торкнулося локації, що довгий час залишалася без належної уваги, але тепер знову стане місцем для відпочинку та неспішних прогулянок.

На ВДНГ відновили історичний фонтан, розташований поруч із Терапевтичним садом, повідомляє ВДНГ на сторінці у фейсбуці. Після оновлення територія знову стане живим громадським простором для відпочинку, зберігши окремі елементи свого первинного вигляду.

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Що змінилося після відновлення фонтану?

До занедбання тут був простір для відпочинку та танцювальний майданчик. Тепер завдяки відновленню фонтану територія знову стане місцем, де люди зможуть проводити час. Під час робіт оновили технічну частину фонтану: замінили насос, форсунки та лайнер. Водночас гранітний борт чаші залишили незмінним, щоб зберегти зв'язок із первинним виглядом споруди.

Як виглядає фонтан / фото ВДНГ

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Окрім цього, фонтан отримав теплу підсвітку, яка підкреслюватиме його у вечірній час. Зміни торкнулися і території навколо. Тут облаштували повноцінну рекреаційну зону з лавками зі спинками для відпочинку. Як зазначають на ВДНГ, оновлений простір продовжує філософію Терапевтичного саду поруч – допомагає сповільнитися та відновитися завдяки контакту з природою.

Адреса розташування локації: дивитись на картах.