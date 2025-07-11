SPA з видом на північне сяйво: в Ісландії будують унікальний комплекс

В Ісландії побудують "революційний" SPA-комплекс, у якому можна буде спостерігати за зірками та північним сяйвом. Його родзинкою стане водоспад, висотою понад 6 метрів.

SPA серед ісландських лісів

SPA-комплекс відкриють у місті Лаугарас, що на заході Ісландії. Назвуть його – "Лагуна Лаугарас". Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Time Out.

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Комплекс буде двоповерховий та матиме багато відкритих і закритих басейнів. Вода буде з підігрівом до 38 – 40 градусів, то ж купатися на вулиці взимку відвідувачам буде цілком комфортно. Також у SPA будуть дві сауни, бари та басейн з холодною водою для любителів контрасту.

Комплекс розмістився на березі річки посеред густих ісландських лісів. Він буде ідеальним місцем для спостереження за північним сяйвом.



Вид на SPA-комплекс в Ісландії / Фото "Лагуна Лаугарас"

У ресторані їжу для гостей готуватиме найвідоміший шеф-кухар Ісландії – Ґіслі Метт. Тут можна буде насолодитися стравами з сезонних ісландських продуктів.



У комплексі буде багато басейнів / Фото "Лагуна Лаугарас"

Найдешевший пакет послуг в унікальному SPA-комплексі обійдеться у 57 доларів на людину. Найдорожчий, який передбачає дворазове харчування і особисту роздягальню, – близько 130 доларів.

Бронювання стане доступним з 15 серпня.