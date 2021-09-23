Індія готується відкрити кордони для іноземних туристів

Уряд Індії готується відкрити країну для іноземних туристів вже найближчим часом. Її кордони залишалися закритими понад 18 місяців.

Рішення розглядається у зв'язку зі скороченням кількості захворюваності на COVID-19 у країні. МВС Індії зараз обговорює умови відкриття.

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Індія відкриється для іноземців

Відповідне рішення про відкриття кордонів та умови в'їзду планують ухвалити впродовж найближчих 10 днів.

При цьому в МВС країни ще обговорюють, чи слід пускати невакцинованих мандрівників й, чи забороняти в'їзд з "червоних" країн.

Також уряд заявив, що відкриття кордонів буде поетапним. Тому невідомо, чи діятиме вимога карантину по прибуттю.

Стимул для подорожей до Індії

Країна пропонуватиме іноземним туристам безкоштовні візи.

Першим 500 тисячам туристів можуть вручити безплатні візи в спробі відродити сектори туризму, гостинності та авіації, які постраждали від пандемії COVID-19 з березня 2020 року, коли було оголошено про національний локдаун,

– йдеться у повідомленні.

На думку чиновників, це сприятиме відродженню туристичної та авіаційної галузі.

Передбачається, що акція триватиме до 31 березня 2022 року або до моменту, коли будуть видані всі п'ятсот тисяч туристичних віз.