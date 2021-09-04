Хотів викрасти телефон, прикривши Біблією: в Мексиці шахрай в образі священника попав на відео

В одному з ресторанів курортного міста шахрай хотів вкрасти телефон у клієнтки закладу. Він хотів зробити це непомітно, але його дії зафіксували камери відеоспостереження.

Інцидент трапився у місті Плайя-дель-Кармен. Телефон наразі поліцейським відшукати не вдалося.

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Інцидент в ресторані: деталі

Шахрай в образі священника не врахував відеоспостереження в ресторані. Його дії попали в поле зору камер. На кадрах видно, як літній чоловік з Біблією в руках наблизився до столика. Там сиділа жінка з сином. Відволікши увагу розмовою, шахрай накрив телефон Біблією, а після невеликої проповіді забрав книгу разом з девайсом.

За кілька хвилин туристка помітила пропажу, почала шукати в сумці, а її син звернувся до адміністратора закладу. Священник не встиг покинути ресторан, проте обшук не дав бажаного результату – телефону у нього не виявили. Ймовірно, він встиг передати крадену річ подільнику, який стояв біля виходу.

Зазначимо, що це не перший випадок застосування такого шахрайського методу в ресторанах штату Кінтана-Роо.

Інцидент з камер спостереження: відео