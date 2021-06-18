Майже 200 тисяч кущів: на Харківщині росте найбільше ірисове поле в Україні

На Харківщині неподалік міста Дергачі росте найбільше поле ірисів в Україні. На кількох гектарах землі розквітають майже 200 тисяч кущів.

Перші іриси тут висадив Дмитро Тараненко, який є власником розсадника. Він розповів, що наразі його колекція налічує близько 1 200 сортів.

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Розсадник заснували 20 років тому

Власник ірисового поля за освітою дитячий лікар. Однак він покинув роботу й 20 років тому заснував розсадник хвойних дерев і квітів.

Рослини в родині чоловіка ледь не в генах. Його дідусь одним із перших привіз на Харківщину голландські тюльпани та сортові іриси. Тепер квіткову справу допомагає продовжувати нове покоління родини.

З дитинства я однозначно їх наївся. Батько завжди змушував мене полоти бур'яни на цих грядках, я завжди бурчав. Однак з віком стаєш трохи старшим, мудрішим й усвідомлюєш, яка це праця, яка краса,

– розповів син засновника розсадника Олег Тараненко.



Ірисове поле на Харківщині / Скриншот з відео 24 каналу

Сорти ірисів є унікальними

Серед тисяч відомих сортів у розсаднику на Харківщині є й унікальні. Водночас близько 20 ірисів вивів сам Дмитро Тараненко.

"Він настільки захоплена людина і настільки любить ці квіти, що намагався й своєю селекцією зайнятися", – зазначила дружина засновника розсадника Оксана Тараненко.

Наприклад, один із сортів ірисів росте навіть в Англії. Також він має патріотичну назву "Небесна сотня". За словами Тараненка, усе через те, що події Майдану були дуже близькими для його родини.



Сорт "Небесна сотня" / Скриншот з відео 24 каналу

Як місце стало туристичним

Від Харкова до ірисового поля близько 20 кілометрів. За час пандемії коронавірусу ґрунтову дорогу до розсадника відкрили туристи. Через це місце, де вирощували квіти на продаж, стало туристичним.

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Сюди їдуть на фотосесії, а художники проводять пленери. "Ірисове море" вже закохало в себе сотні людей, тому його хочуть збільшувати.

Щоправда, у 2021 році дощовий червень трохи скоротив туристичний сезон. Через потужні зливи іриси до кінця місяця можуть вже відцвісти.