Що подивитись у Каннах, де відгуляли те саме весілля за 5 мільйонів доларів

Кілька днів тому мережею розлетілися кадри з розкішного весілля української моделі та грузинського бізнесмена. Їхнє помпезне весілля обійшлося у 5 мільйонів доларів, тож це викликало у суспільства шалений резонанс.

Канни вважаються одним з найдорожчих курортів, часто його навіть називають "містом для еліти". Та попри високі ціни сюди варто навідатися, щоб відчути кінематографічну атмосферу та історичний шарм.

Cannes office de tourisme поділилися кількома локаціями серця Лазурового узбережжя. Тут гармонійно поєднуються вишуканість та середземноморська лаконічність, яка часто ховається за блиском червоних доріжок.

Що варто побачити та зробити в Каннах?

Піднятися сходами Палацу фестивалів і конгресів

Щоб відчути себе справжньою зіркою у Каннах – варто побачити культові сходи Палацу фестивалів і конгресів. Саме тут з 1939 року проходить знаменитий Каннський кінофестиваль, тож цими сходами крокували тисячі світових зірок.

У звичайні дні кожен може пройтися червоною доріжкою і зробити фото на тому ж місці, де робили світлини знаменитості.



Сходи Палацу фестивалів і конгресів / Фото Trips

Прогулятися знаменитою алеєю

У Каннах є своя версія голлівудської алеї слави – Chemin des étoiles. Це алея поруч з Палацом фестивалів, де понад 300 зірок кіно залишили свої відбитки.

Тут можна побачити сліди від Анджеліни Джолі, Леонардо Ді Капріо, Квентіна Тарантіно тощо.

Побачити набережну Круазетт

Цю набережну вважають серцем міста та найвідомішим бульваром Французької Рив’єри. Пальми, морський бриз та краєвиди бірюзового узбережжя створюють ідеальну картинку для прогулянку. З одного боку – море, а з іншого – розкішні готелі та бутики. Це місце запам’ятається точно багатьом.

Відвідати ексклюзивний район

У Каннах є неймовірний район Каліфорнія, який варто побачити, пише Côte d’Azur France. Йдеться про пагорб з видом на Каннську затоку, який оточують величезні особняки, що заховані у високих деревах.

Тут розташована знакова будівля Вілла Домерг, спроєктована й побудована художником Жаном-Габріелем Домергом, який черпав натхнення з венеціанських палаців та садів.

Відправитися на Лерінські острови

Усього через кілька хвилин на човні з Канн можна потрапити на Лерінські острови – місце, яке точно вартує уваги.

Сен-Онора зачаровує старовинним монастирем та спокоєм. Сент-Маргеріт – більший та дикий, оповитий сосновими лісами, скелястими берегами, затишними пляжами та прозорою бірюзовою водою.

Це справжній рай для тих, хто любить красиві пейзажі та фотографії – світло тут ідеальне у будь-яку пору року. Мандрівникам тут радять піднятися до Форту Сен-Онора, звідки відкриваються неймовірні краєвиди.

Що потрібно знати про помпезне весілля в Каннах?

Гучне весілля викликало обговорення серед українців, оскільки ведучим весілля став російський шоумен Максим Галкін. Крім того, на святі виступав Валерій Меладзе, який мовчить про війну, та пуерто-риканський співак Рікі Мартін.

Наречена Ніка Кузнєцова (Ломія) – це 25-річна українська модель родом з Харкова. Дівчина працює у фешн-індустрії – покази та зйомки є її основною сферою діяльності.

Ніка Ломія – грузинський бізнесмен. Він став відомим не через сферу діяльності, а завдяки гучному весіллю. У профілі чоловіка вказано, що він є співзасновником міжнародної компанії Spribe. Він працює у сфері iGaming, тобто створює продукти для онлайн-казино та азартних ігор в інтернеті.

Крім вражаючої суми витрат на святкування весілля, користувачів вразили ще й суми аксесуарів. Наречена була в годиннику Richard Mille за 550 тисяч євро, а бізнес-партнер нареченого прийшов у годиннику від бренду Jacob & Co. за 20 мільйонів доларів.