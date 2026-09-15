"Стільки, що не знаєш, куди складати": українці діляться світлинами з походів по гриби

Грибний сезон в Україні вже в самому розпалі. Поки одні користувачі мережі бідкаються на безрезультатні походи у ліс, інші – діляться фотографіями повних кошиків.

Після дощів українські ліси стають місцем справжнього полювання за грибами. Цього сезону любителі тихого полювання активно діляться своїми знахідками у Threads і показують, скільки вдалося назбирати за один похід. На фотографіях – гриби різного розміру й заповнені кошики. Водночас врожайність може сильно відрізнятися навіть у сусідніх лісах: багато залежить від кількості опадів, температури та конкретної місцевості. Детальніше розповідає 24 Канал.

Як в Україні триває грибний сезон?

Особливо врожайні ліси на Дніпропетровщині. Користувачка @annavishniveckaya ходила по гриби у селі Шульгівка у Петриківській громаді й була вражена результатом. Вона опублікувала фотографію двох великих кошиків грибів, цілого відра й заповненого пакета.

Поїхали за грибами – а там маслюків стільки, що вже не знаєш, куди їх складати,

– зізналася дівчина.

Водночас іншим пощастило не так сильно – у коментарях до допису жінки інший користувач зазначив, що не знайшов жодного гриба у Шульгівці. Тож, ймовірно, варто йти саме рано-вранці, поки інші грибники не зібрали весь урожай.

Справжні гриби гіганти виросли у Рівненській області. Тут білі гриби сягають кількох десятків сантиметрів. У мережі українці були вражені такими знахідками.

На Рівненщині знайшли велетенські білі гриби: відео

Львів'яни можуть планувати похід у ліс в Брюховичах. Тут вже бачили опеньки, моховики та білі, але наразі грибів ще не багато.

Гриби у Брюховицькому лісі / Фото Богдана Другого

У фейсбук-спільноті "Грибники Львівщини" українці також діляться своїми знахідками у й грибними місцями. Гарний урожай знайшли у Яворівську районі, у Миколаївському – багато опеньок, у Стрийському – підосичники, а у Дрогобицькому – маслюки.



Опеньки у лісі в Миколаївському районі / Фото Юри Ганущака

Коли найкраще їхати по гриби?

Раніше ми розповідали, як вирахувати ідеальний день для поїздки по гриби. Насправді їхати в ліс одразу наступного дня після дощу не варто, адже ідеальні умови виникають лише через 3 – 4 дні. При цьому важливі також температура, вологість і вітер. Якщо ґрунт залишається вологим, то грибів може ставати більше, а якщо прийшли спека, то навпаки.