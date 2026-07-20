Тут рідко буває вітер і завжди тепло: цей грецький острів вважають найкомфортнішим

Невеликий острів Діапорос у Халкідіках поступово перетворюється на одну з тихих знахідок для відпочинку біля моря. Тут немає доріг і звичного шуму курортного ритму, тож атмосфера тримається на природі, човнах і спокої, який особливо цінують улітку.

Діапорос у Халкідіках давно привертає увагу саме тим, чим інші курорти часто програють – тут тиша, тепла вода і відсутність вітру, пише Greek Reporter. Маленький острівець біля Вурвуру здається майже непомітним на карті, але влітку саме такі місця найчастіше стають найціннішою знахідкою для тих, хто шукає спокій.

Чим особливий грецький острів?

Площа Діапороса становить лише близько чотирьох квадратних кілометрів, а розташований він неподалік від селища Вурвуру на Сітонії. Довгі роки ця територія залишалася дикою та безлюдною, а в середині минулого століття її почали обирати заможні люди для приватних вілл. Сьогодні ж пляжі острова доступні для всіх охочих.

Острів вирізняється тим, що вода тут майже завжди спокійна і комфортно тепла. Причина ховається у природній бухті, яку утворює узбережжя Вурвуру: вона захищає Діапорос від холодних течій і сильних вітрів, тож хвилі тут трапляються рідко, а море швидше прогрівається і довше утримує тепло.

Не менше вражає і вигляд самого узбережжя: біло-рожевий пісок, прозора бірюзова вода та відчуття, ніби це зовсім не Греція, а далекий екзотичний острів. Доріг і громадського транспорту тут немає, а дістатися можна лише човном, який ходить із Вурвуру. У сезон туристи часто орендують приватні судна або беруть екскурсії до острова та сусідніх бухт.

Чому Халкідіки так приваблюють туристів?

Діапорос є частиною Халкідіків – одного з найпопулярніших туристичних регіонів на півночі Греції. Сам півострів складається з трьох "рукавів": Кассандри, Сітонії та Афону. Регіон цінують за широкі пляжі, соснові ліси та спокійніший ритм, ніж на багатьох переповнених грецьких островах.

Ще одна перевага для мандрівників – близькість до Салонік. Від Халкідіків до великого міста близько 40 кілометрів, тож пляжний відпочинок легко поєднати з прогулянками історичним і культурним центром. Саме тому цей район так люблять і греки, і туристи з Балкан.

У літній сезон Діапорос лишається одним із наймальовничіших і найспокійніших місць у регіоні. Тут особливо цінують прозору воду, відсутність натовпів і відчуття, що від курортної метушні вдалося втекти на власний маленький острівний світ.