На які грецькі острови їхати у вересні: 5 напрямків для спокійного відпочинку

Вересень у Греції ще дає змогу туристам насолодитися морем і теплом. Температура на островах у перший місяць осені може триматися на рівні 27 – 30°С, а вода прогрівається до 25°С.

Для вересневої подорожі можна обрати менш популярні острови з теплим морем та можливістю відпочити без натовпів мандрівників, пише Interia Kobieta.

Куди поїхати в Греції у вересні?

Сірос – столиця Кікладських островів

Головне місто Ермуполі вирізняється красивими площами, неокласичними будинками та музеями. Тому крім пляжного відпочинку туристам буде чим зайнятися.

Острів досить жвавий, тому навіть у вересні не стає безлюдним. Для проживання варто обирати нижню частину Ермуполіса чи прибережні населені пункти.

Тінос – мармурова архітектура

Тінос відомий як важливий центр паломництва, але за межами головного міста є чимало інших традиційних поселень. У Піргосі красива мармурова архітектура, а в Кардіані – панорамні краєвиди.

У вересні острів зручніше відвідувати, оскільки він вже не переповнений натовпами туристів. Місцевість тут горбиста, тому для поїздок між селами краще скористатися автомобілем.

Евія та Едіпсос – море і термальні джерела

Евія багатьом туристам є незнайомою. Острів поєднує ліси, довгу берегову лінію та міста, які відвідують самі греки.

Едіпсос може викликати інтерес завдяки відомим природним термальним джерелам. Тут можна поєднувати пляжний відпочинок з перебуванням у спа-готелі або ж провести відпочинок у спокійному ритмі.

Кітіра – острів для повільного відпочинку

Острів розташований між Пелопоннесом і Критом. Кітіра багата венеціанськими замками, мальовничими бухтами та невеличкими містечками, що розкидані по території. Відпочинок тут виходить камерним і спокійним.

Вересень ідеально підходить для купання, прогулянок та поїздок між селами. Та для повноцінного знайомства з островом автомобіль буде перевагою.

Ікарія – острів повільного життя

Острів відомий спокійним ритмом життя і термальними джерелами. Тут поєднуються гори, зелені долини, пляжі та села, які далекі від масового туризму. Місце підійде для тих, хто хоче насолоджуватися природою, їжею та автентичною атмосферою.

Насправді вересень може стати одним з найкомфортніших періодів для знайомства з Грецією. У цю пору море ще тепле, а можливостей насолодитися островами стає ще більше.