Греція, попри обіцянку, так і не відкрилася для українських туристів 14 травня

Днями Греція анонсувала відкриття кордонів з 14 травня для іноземних туристів, зокрема з України. Однак, стало відомо, що в'їзд для українців поки заборонений.

Дата відкриття грецьких кордонів для українців з туристичною метою – невідома. В дипломатичному відомстві зазначили, що зміни в'їзду громадян України будуть розміщені на сайті Посольства України в Греції та на сторінці у Фейсбуці.

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Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом щодо в'їзду громадян України в Грецію з туристичною метою не прийнято!, – йдеться в повідомленні.

Напередодні 14 травня з'явилася інформація про скасування та зняття з продажу прямих рейсів до Греції з України на заплановану раніше дату – 16 травня. Їх перенесли на літо.

За даними Worldometer , станом на 14 травня 2021 року у Греції виявлено 371 712 випадки зараження коронавірусом, з них 11 266 летальних.

Відзначимо, раніше Греція пообіцяла відкритися для туристів з країн Євросоюзу та третіх країн із дотриманням необхідних умов для в'їзду.

Зокрема, українців обіцяли впускати з негативним ПЛР-тестом або наявністю сертифіката вакцинації від коронавірусу.