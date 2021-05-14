Дата відкриття грецьких кордонів для українців з туристичною метою – невідома. В дипломатичному відомстві зазначили, що зміни в'їзду громадян України будуть розміщені на сайті Посольства України в Греції та на сторінці у Фейсбуці.
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Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом щодо в'їзду громадян України в Грецію з туристичною метою не прийнято!, – йдеться в повідомленні.
Напередодні 14 травня з'явилася інформація про скасування та зняття з продажу прямих рейсів до Греції з України на заплановану раніше дату – 16 травня. Їх перенесли на літо.
Відзначимо, раніше Греція пообіцяла відкритися для туристів з країн Євросоюзу та третіх країн із дотриманням необхідних умов для в'їзду.
Зокрема, українців обіцяли впускати з негативним ПЛР-тестом або наявністю сертифіката вакцинації від коронавірусу.