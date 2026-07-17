Як у Китаї з'явився унікальний "горизонтальний хмарочос" та скільки коштував такий проєкт

Хмарочоси традиційно вражають своєю висотою, однак у китайському мегаполісі Чунцін архітектори вирішили змінити звичне уявлення про висотне будівництво. Над містом є незвичайна конструкція, яка не тягнеться до неба, а простягається між кількома вежами, створюючи ціле місто у повітрі.

Комплекс Raffles City Chongqing, розташований у китайському місті Чунцін, став домівкою для унікальної споруди під назвою The Crystal. Як повідомляє Ecoticias її часто називають "горизонтальним хмарочосом", адже замість того, щоб здійматися вгору, вона з'єднує одразу чотири висотні вежі на висоті близько 250 метрів над землею.

Довжина конструкції сягає приблизно 300 метрів, ширина становить понад 32 метри, а висота майже 27 метрів. Усередині розміщено понад 10 тисяч квадратних метрів корисної площі. Споруда спирається на чотири башти, а ще з двома сусідніми її поєднують консольні мости.

Чому саме Чунцін став місцем для такого проєкту?

Чунцін є одним із найбільших мегаполісів Китаю. У 2023 році його населення становило майже 32 мільйони людей. Місто розташоване в місці злиття річок Янцзи та Цзялін і відоме складним рельєфом, щільною забудовою та обмеженим простором для нового будівництва.

Як виглядає будівля / фото ChinaGoTrip

Саме тому архітектори вирішили не лише будувати висотки, а й об'єднати їх між собою у повітрі. Такий підхід дозволяє людям пересуватися між будівлями, не спускаючись щоразу на рівень вулиці. Проєкт створило архітектурне бюро Safdie Architects під керівництвом відомого архітектора Моше Сафді, який також є автором знаменитого комплексу Marina Bay Sands у Сінгапурі.

Увесь комплекс займає понад 1,1 мільйона квадратних метрів, тому The Crystal є не окремою будівлею, а центральною частиною масштабного багатофункціонального кварталу. Проєкт коштував 24 мільярди китайських юанів. На момент реалізації проєкту це становило приблизно 3,4 мільярда доларів США.

Що є всередині "горизонтального хмарочоса"?

Попри незвичайну форму, The Crystal виконує не лише декоративну функцію. Усередині облаштовані ресторани, бари, громадські простори, сади, приміщення для проведення заходів, клуб для резидентів і навіть інфініті-басейн завдовжки близько 50 метрів. Однією з головних туристичних атракцій став оглядовий майданчик Exploration Deck.

Відвідувачі спочатку знайомляться з інтерактивною експозицією, створеною спільно з National Geographic, після чого швидкісний ліфт піднімає їх на верхні рівні конструкції. Фінальною точкою маршруту є відкритий майданчик зі скляною підлогою, площа якої становить приблизно 1,5 тисячі квадратних метрів. Звідси відкривається панорамний краєвид на місто та дві великі річки, а під ногами можна побачити вулиці, що залишилися далеко внизу.

Як виглядає скляна підлога: дивитись відео

Як вдалося підняти конструкцію вагою понад 12 тисяч тонн?

Будівництво The Crystal стало одним із найскладніших інженерних проєктів останніх років. Сталева конструкція важить близько 12 000 тонн, що можна порівняти із вагою Ейфелевої вежі. Щоб безпечно встановити споруду на висоті понад 250 метрів, її не збирали повністю нагорі.

Три центральні секції спочатку змонтували на землі, після чого за допомогою потужних гідравлічних підйомників підняли на потрібну висоту. Кожен із цих блоків важив до 1 100 тонн, а під час монтажу інженерам довелося враховувати вітер, висоту, погодні умови та необхідність ідеально поєднати всі елементи конструкції.