Занурювальна гондола в Цинновіці: незвична атракція відкриває підводний світ Балтійського моря

Узбережжя Балтійського моря має приховані локації з незвичними пам’ятками. Одна з них дуже приваблює туристів, оскільки дозволяє спостерігати за морськими мешканцями.

Йдеться про одну з найунікальніших споруд у свій Європі – занурювальну гондолу у Цинновіці, пише Interia Kobieta.

Що варто знати про острів Узедом?

У Балтійському морі, на території Мекленбург-Передня Померанія в Німеччині, розташований курортний острів Узедом. Вирушаючи сюди, туристи обирають для себе найцікавішу локацію – пляж Цинновіца зі світлим піском та кольоровими шезлонгами.

Місто приваблює тих, хто любить піші прогулянки та велоспорт, та найцікавіше тут – занурювальна гондола. Увагу мандрівників може одразу захопити незвичайний купол розташований наприкінці дерев’яного пірсу. Він дещо нагадує космічний корабель своєю формою.

Чим вражає занурювальна гондола?

Капсула вміщує 24 особи, які потрапляють у герметичний, закритий салон. Кожної години гондола частково опускається під поверхню води на глибину кількох метрів.

Такий унікальний дослід триває 45 хвилин. Завдяки великим метровим вікнам можна спостерігати за навколишнім морським життям. Враження доповнює фільм про підводне життя, проте йде він лише німецькою мовою.

Атракціон для туристів працює щодня з 11 ранку до 20 години вечора. Вартість квитка становить для дорослих 12 євро, а для дітей до 15 років – 7 євро.

Найкращими умовами для спостереження за підводними мешканцями – літні місяці, коли вода повністю прозора. У цю пору можна спостерігати за зграями дрібних рибок, медузами, мігруючим планктоном чи дрібними ракоподібними.

Що ще варто побачити у Цинновіці?

Крім гондольного підйомника, у Цинновіці є ще чимало хороших місць. Це третє найстаріше курортне місто на острові, яке має приголомшливі види на піщане узбережжя.

Перш ніж дійти до підводної гондоли, туристи мають можливість прогулятися вздовж 315-метрового дерев’яного пірсу. Після цього варто прогулятися містом. Цинновіц славиться курортною архітектурою 20 століття. Тут є чимало елегантних вілл з численними орнаментами, доглянуті сади й парки, в яких захочеться провести час.

Та якщо побачити риб та медуз тут можна з глибини, то місцевість радять оглянути і з висоти пташиного польоту. Туристам радять вирушати до кафе Ostsee Lift-Café.

Заклад чимось схожий на водну гондолу, але піднімається вже в протилежному напрямку – на 25 метрів над рівнем моря. Відпочивальники мають чудову можливість побачити навколишні краї та помилуватися панорамним видом.