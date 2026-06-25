Сюди їдуть мільйони туристів: де розташоване село без доріг і машин

У Нідерландах є одне місце, де неможливо почути шум від двигуна машини, оскільки тут немає доріг, тож і можливості в’їхати сюди на автомобілі немає.

Йдеться про невелике село Гітхорн, в якому мешкає близько 2800 людей, пише Observator. Замість звичних вулиць тут канали, а пересуватися можна лише човнами чи по численним дерев’яним мостам.

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Село розташоване у провінції Оверйсел, за 120 кілометрів від Амстердама. Воно лежить на території національного парку Де Верріббен-Віден й вважається одним з наймальовничіших куточків Нідерландів.

Чому в селі Гітхорн немає доріг?

Особливістю села є його незвична архітектура. В історичній частині села немає традиційних автомобільних доріг, проте є будинки, ресторани, сади та інші об’єкти.

Для пішоходів тут облаштували понад 170 дерев’яних мостів, які з’єднують невеликі острови, в яких розташовані житлові будинки. Такий ландшафт виник ще багато років тому через видобуток торфу. Під час його транспортування човнами поступово утворилися водойми та канали, які вже згодом стали частиною села.

Та попри невелику кількість місцевих жителів, кожного року Гітхорн відвідує майже мільйон туристів.

Прогулянка на воді – один з найпопулярніших способів знайомства із селом. Туристи орендують електричні човни, які здатні плавно рухатися каналами повз старовинні фермерські будинки, доглянуті сади й верби, що схиляються над водою.

Крім самостійних прогулянок, мандрівникам пропонують круїзи каналами, щоб насолодитися краєвидами. А от любителі активного відпочинку можуть обрати для себе каяки, каное чи навіть дошки для стоячого веслування.

Які пам’ятки є в цьому районі?

Гітхорн приваблює гостей не лише водними маршрутами. На території цього національного парку можна побачити рідкісних птахів, а також пройтися пішохідними та велосипедними стежками.

Сюди часто їдуть ті, хто хоче побачити тиху й неквапливу сторону Нідерландів, відійшовши від популярних туристичних маршрутів.

Для усіх іноземних туристів відправною точкою стає Амстердам. Найкраще сюди дістатися потягом до Стенвейка – найближчої залізничної станції, а вже звідти скористатися автобусом до Гітхорна. Уся дорога займе приблизно 2,5 години.

Автомобілем сюди доїхати з Амстердама можна за 1,5 години, однак в’їзд до історичної частини села заборонений, тому авто доведеться залишити на околиці.