Чому не можна купатись у гірських озерах: туристи навіть не задумуються

Високогірні озера Карпат приваблюють туристів кришталево чистою водою та мальовничими краєвидами. Під час походів може особливо виникнути бажання освіжитися, однак заходити у воду високогірних водойм не варто.

Причина не лише у низькій температурі, але й у вразливості цих природних екосистем, пише "Бринза".

Чому не можна купатися у гірських озерах?

Озера мають природоохоронний статус

Несамовите та Бребенескул належать до території Карпатського національного природного парку. Такі високогірні водойми є частиною унікальної природної системи Карпат, тому будь-яке втручання людини має негативні наслідки для їхнього стану.

До інших найвідоміших високогірних озер належать також озера Марічейка, Герешаска, Апшинець і Ворожеска.



У гірських озерах заборонено купатися / Фото з сайту Турінформ Закарпаття

Купання може нашкодити екосистемі

Високогірні озера мають особливий органічний світ, який формувався протягом тривалого часу, тому ці водойми дуже чутливі до зовнішнього впливу та повільно відновлюються.

Під час купання у воду можуть потрапити речовини, які зруйнують екосистему, яка буде відновлюватися роками. Йдеться про сонцезахисний крем, мило, гелі для душу та інші засоби.

Коли бачу людей у воді, зазвичай не мовчу. Пояснюю, що карпатські озера, особливо льодовикового походження, дуже вразливі. Їх екосистеми – надзвичайно чутливі й повільно відновлюються. Навіть одне купання з милом чи сонцезахисним кремом залишає слід, який природа буде "виліковувати" роками,

– розповіла волонтерка та дослідниця Карпат Павка Литвин.

За її словами, туристам важливо зрозуміти, що такі водойми – це не природні басейни, а рідкісні утворення та частина природної спадщини України.

Вода дуже холодна

Ще одна причина не заходити у високогірні озера – це температура води. Навіть влітку вона дуже низька, тож створює ризик для переохолодження. Високогірні водойми мають льодовикове походження, оскільки утворилися на місці давніх льодовиків.

Павка Литвин наголосила, що про правила поведінки у високогір’ї людина має знати ще до того, як вирушить до озер. Ці локації треба сприймати як вразливі природні системи.

Варто зробити так, щоби дотримання правил було частиною культури. Якщо твої друзі знають, що купатися не можна – ти теж не полізеш. Кампанія має не лише інформувати, а й формувати нову норму поведінки,

– додала волонтерка.

Вона також зазначила про спільну відповідальність гідів, інфлюенсерів та місцевих громад. За її словами, збереження Карпат залежить не лише від офіційних заборон, але й від поведінки самих туристів.