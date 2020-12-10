Санта Дімопулос – переможниця шоу "Танці з зірками" та володарка другого місця Юлія Саніна після виснажливих 3 місяців тренувань вирушили на заслужений відпочинок.

Про те, які курорти обрали для відпустки, співачки поділилися на своїх сторінках в Instagram.

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Санта Дімопулос вирушила в Дубаї

Переможниця шоу Санта обрала для відпочинку Дубай – найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів. У відпустку поїхала з чоловіком і маленькою донькою Софією.

Так, я в Дубаї! З чоловіком і моєю маленькою! Як довго я мріяла про це!, – написала співачка і модель у пості в Instagram.

Також Санта відповіла на найпопулярніші питання своїх читачів.

За її словами, переліт був не важкий, вони двічі проходили ПЛР-тест – перед вильотом та по прильоту. Ще модель поділилася, що на носінні масок персонал не наполягає, тому й від них відпочивають.

Зупинилася зірка із сім'єю у "Beit Al Bahar" – п'ятизірковому готелі в районі найпопулярнішого пляжу у Дубаї Джумейра біч.

Юлія Саніна вирушила до Єгипту

Солістка і фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, на відміну від Санти Дімопулос, обрала скромніший відпочинок – Єгипет.

На своїй сторінці Юлія опублікувала світлину, де позує на березі Червоного моря, а на іншій вже вийшла у відкрите море на розкішній яхті разом з сином та чоловіком. Співачка зазначила, що поїздка тільки почалася, а вона вже наповнилася енергією і насолоджується кожним моментом.

Mood of the day. Солоне волосся і голова, з якої поступово йдуть зайві думки, – написала Юлія.

Раніше в інтерв'ю Юлія зазначила, що виснажливі тренування "Танців з зірками" дали про себе знати та найбільше, чого вона хоче – відпочити на морі.