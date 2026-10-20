Італійська Феррара переживає туристичний бум: чим це місто особливе

Рим, Неаполь та Мілан багатьох туристів уже втомили натовпами, тому фахівці радять звернути увагу на Феррару. Місто на півночі Італії приваблює середньовічною архітектурою, затишними площами і традиційними ресторанами.

Згідно зі статистикою, у серпні приріст туристів сягнув 15%, тож місто може стати альтернативою маршруту Рим – Мілан – Венеція, пише Travel off Path.

Що варто побачити у Феррарі?

У муніципалітеті Феррарі мешкає понад 129 тисяч людей, а історичний центр зберігає атмосферу затишного містечка.

Головна візитівка міста – замок Есте, зведений у XIV столітті. Масивна фортеця розташована просто в центрі. Всередині можна розглянути оздоблені фресками апартаменти епохи Відродження.

Не меншої уваги заслуговує кафедральний собор Святого Георгія. Його архітектура поєднує романські та готичні елементи, а інтер’єр доповнений бароковим оздобленням.

Ще однією визначною спорудою є Палац Діамантів. Його фасад прикрашають понад 8 тисяч мармурових блоків ромбоподібної форми. Усередині працює Національна картинна галерея, де представлені роботи Козіме Тури, Ерколе де Роберті та Гарафало.

На відміну від переповнених вулиць Неаполя та популярних римських площ, історичний центр Феррари дає змогу спокійно досліджувати місто пішки. Тут збереглися затишні площі та аристократичні резиденції.

Особливого шарму місту додає Віа делле Вольте – одна з найатмосферніших середньовічних вулиць Феррари.

Місто розташоване в регіоні Емілія-Романья, відомому традійною італійською кухнею. Зокрема тут варто спробувати тортеліні та тальятеле з м’ясним соусом рагу. Місцевою особливою стравою є капелачі – паста з гарбузовою начинкою.

Як виглядає дивовижна Феррара: дивіться відео

Загалом Феррара поєднує багату історичну спадщину, архітектурні пам’ятки і автентичну кухню. Це вдалий напрямок для тих, хто прагне побачити спокійнішу, затишнішу і доступнішу Італію.