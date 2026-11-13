Туристам загрожує штраф 1500 євро за 1 популярну дію: що треба знати перед поїздкою до Етрети

Французьке містечко Етрета приваблює туристів мальовничими краєвидами, старовинними будинками та пляжами біля Ла-Маншу. Однак поїздка сюди має кілька нюансів, про які краще дізнатися заздалегідь, щоб не зіпсувати відпочинок і не отримати несподіваний штраф.

Етрета розташована приблизно за 3 години їзди від Парижа. Українська блогерка Emma Luchytska побувала тут цього року та поділилася в інстаграмі власним досвідом подорожі.

Чи варто залишатися в Етреті на ніч?

Для знайомства з містечком краще виділити окремий день, а за можливості запланувати ночівлю. За словами блогерки, Етрета має багато історичних будиночків із краєвидами на Ла-Манш. Тому можливістю побачити місто довше вона радить не нехтувати.

Чому з пляжу Етрети не можна забирати гальку?

Одна з деталей, яка здивувала блогерку під час подорожі, – це заборона вивозити з місцевого пляжу гальку. За порушення цього правила можна отримати штраф у розмірі 1500 євро.

Що варто знати перед поїздкою до міста Етрета / інстаграм vserdse

Де пообідати в Етреті та що врахувати перед прогулянкою?

Ще один нюанс, про який варто подбати заздалегідь, – це харчування. У містечку є заклади з морепродуктами, однак багато ресторанів зачиняються на обідню перерву й відновлюють роботу лише ввечері. Під час своєї поїздки блогерка обідала в ресторані La Flottille. Тому час обіду краще спланувати до початку прогулянки, щоб не шукати відчинений ресторан, коли зголоднієте.

Також Етрета може зустріти туристів сильним вітром біля води. Туристам краще одягатися багатошарово, навіть якщо прогноз погоди здається сприятливим. Окремо перед поїздкою потрібно перевірити графік припливів і відливів. Це особливо важливо для тих, хто хоче спуститися до пляжу, адже під час припливу зробити це не вдасться.