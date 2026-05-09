"Карпати потребують чітких правил": експертка пояснила, як джипінг шкодить довкіллю у горах

Попри застереження екологів, джипінг продовжує набирати популярності серед туристів, залишаючи після себе зруйновані стежки, ерозію ґрунтів та пошкоджені екосистеми. Це вже має великі наслідки для гір, які будуть відновлюватись до попереднього стану роками або не відновляться взагалі.

Тема джипінгу в українських горах уже неодноразово ставала предметом дискусій, однак проблема досі залишається актуальною. Попри численні застереження екологів, поїздки природними територіями продовжують завдавати значної шкоди довкіллю, зокрема гірським екосистемам, лісам та туристичним маршрутам. 24 Канал вирішив детальніше розібратися у цій темі та пояснити, чому джипінг у природоохоронних зонах дедалі частіше закликають повністю заборонити. Для цього ми поспілкувалися з Олександрою Тарасенко – експерткою відділу сталого землекористування ГО "Української природоохоронної групи".

Що таке джипінг?

Джипінг – це вид активного відпочинку або туризму, який передбачає пересування позашляховиками, квадроциклами чи іншою технікою бездоріжжям: гірськими стежками, лісами, полонинами, річками та природними територіями, розповідає ScienceDirect. Найчастіше йдеться про поїздки у важкодоступні місця, куди складно дістатися звичайним транспортом.

У світі джипінг також називають OHV-туризмом (Off-Highway Vehicles), тобто використанням транспорту поза звичайними дорогами. Такий формат відпочинку особливо поширений у гірських та природних регіонах.

Чому гірські екосистеми Карпат настільки вразливі?

За словами Олександри, ґрунтовий покрив у горах значно тонший, ніж на рівнинних територіях, а рослинність разом із кореневими системами буквально утримує схили від розмивання водою. Саме тому будь-яке механічне втручання або інтенсивне технічне навантаження порушує стійкість гірських екосистем, зокрема лісів, луків, річок та озер.

Джипінг значно посилює ерозійні процеси. Для того, щоб транспорт міг підійматися схилами, шини потребують сильного зчеплення з поверхнею, через що руйнується верхній шар ґрунту разом із рослинністю. Після цього вода починає швидше змивати пошкоджені ділянки, а на місці проїздів утворюються глибокі колії, які з часом стають постійними каналами для стоку води,

– пояснює Олександра.

Як джипінг руйнує природу Карпат?

Експертка зазначає, що кожен новий проїзд техніки лише поглиблює проблему. Коли певна ділянка стає непридатною для руху через сильне пошкодження, водії починають об'їжджати її поруч, поступово збільшуючи площу руйнування. Саме так відбувається фрагментація природних оселищ.

Особливо небезпечним це є для високогір'я, де природне відновлення екосистем відбувається дуже повільно. Деякі природні оселища формувалися століттями, а пошкоджені ділянки можуть відновлюватися десятки років або ж не повернутися до попереднього стану взагалі.

Які наслідки вже можна побачити у Карпатах?

Під час польових досліджень флори у Карпатах екологи регулярно фіксують наслідки неконтрольованих заїздів транспорту. За словами експертки, туристичні маршрути часто мають ділянки з багнюкою, слідами пального, різким запахом бензину, глибокими коліями та численними переїздами через гірські струмки й річки.

Вона наголошує, що така діяльність впливає не лише на локальний стан природи, а й на водні системи нижче за течією, адже саме гірські річки забезпечують водою багато населених пунктів. Особливо помітним є контраст між пошкодженими територіями та ділянками, які ще залишилися недоторканими та вражають біорізноманіттям.

У соцмережах дедалі частіше можна побачити дописи туристів, які показують наслідки джипінгу в українських Карпатах. Люди публікують фото й відео з понівеченими гірськими стежками, які залишають після себе позашляховики. Одним із таких прикладів стала гора гора Маковиця.

У мережі туристи порівнюють, як ця локація виглядала кілька років тому і якою є зараз. За словами мандрівників, раніше схили Маковиці були вкриті травою та мали більш природний вигляд, однак тепер частину маршрутів перетворили на розбиті дороги для джипів.

Під дописами користувачі також обурюються тим, що позашляховики їздять просто серед туристів, здіймають пил та руйнують природні території. І подібних випадків у Карпатах стає дедалі більше.

Минулого року ми піднялись на Маковицю із шестирічною дитиною та чоловіком, в якого були важкі поранення. І коли ми побачили, як з цілими руками-ногами на джипах залітають, пилюка на всіх людей, селфі знімають – хотілось їх всіх просто підняти і гепнуть,

– пише коментар одна з користувачок на платформі тредс.

Чи можливо повністю заборонити рух транспорту у горах?

Олександра Тарасенко підкреслює, що дороги у Карпатах з'являлися не випадково. Багато з них історично використовували місцеві жителі для доступу до полонин, господарств і віддалених територій. Тому повністю уникнути людської діяльності у горах неможливо. Водночас вона наголошує, що використання природних територій має відбуватися за чіткими правилами та з відповідними обмеженнями.

Важливо не створювати хаотичну мережу нових маршрутів, а визначити обмежену кількість уже існуючих доріг, якими може пересуватись транспорт, та облаштовувати їх таким чином, щоб мінімізувати шкоду для екосистем.

Чому проблема джипінгу є настільки серйозною?

Проблема полягає не лише у самому факті проїзду транспорту. Йдеться про поступове руйнування стійкості гірських екосистем і проникнення техніки у все більш віддалені та раніше малопорушені природні території.

Природа у горах відновлюється десятиліттями, а інколи пошкоджені ділянки вже ніколи не повертаються до свого попереднього стану. Саме тому Карпати потребують чітких правил використання природних територій та реального обмеження технічного навантаження.

Ця ситуація вкотре показує, що Карпати – це не місце для безконтрольних розваг, а унікальна природна екосистема, яка потребує відповідального ставлення та реального захисту. І поки одні туристи приїжджають у гори за тишею, природою та краєвидами, інші буквально знищують те, заради чого сюди їдуть люди.