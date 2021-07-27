З 19 по 26 липня в Одесі та області були відібрані 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні та 9 проб на санітарно-хімічні показники. З них 2 проби не відповідають гігієнічним вимогам.

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Фахівці відібрали 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні та 9 проб на санітарно-хімічні показники. 2 проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Одесі – в прибережній зоні пляжів в районі 10-ї станції Великого Фонтану, а також на пляжі "Лузанівка" (Суворовський район міста).



Найімовірніше, причиною тому є рясні зливи, що пройшли напередодні. Рівень поверхневих вод піднявся та частково потрапив в акваторію міських пляжів.