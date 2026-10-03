Вік понад тисячу років: у цьому селі на Закарпатті ростуть дерева, які старші за багато міст

Уявіть дерева, які пережили десятки поколінь людей і досі продовжують рости. Саме такі природні велетні можна побачити в одному із сіл Закарпаття, де поруч стоять два дуби з віком у понад тисячу років.

Про тисячолітні дерева у Стужиці розповідають на сайті Ужанського національного природного парку та Funtime. Тут можна побачити Дуба-Чемпіона і Дідо-дуба, кожен із яких має свою історію та особливості.

Де ростуть легендарні дуби?

Тисячолітні дерева розташовані у селі Стужиця на Закарпатті, неподалік державного кордону зі Словаччиною та Польщею. Саме тут, на території Ужанського природного парку, ростуть два особливі дуби. Найвідоміший із них – це дуб-Чемпіон. Його вік оцінюють приблизно у 1300 років. Дерево має величезний стовбур: його обхват становить 9,6 метра, а висота понад 25 – 30 метрів.



Як виглядає дуб-Чемпіон / фото Ужанського національного природного парку

Назву "Чемпіон" дерево отримало після того, як у 2010 році його визнали найбільшим дубом України за розмірами. Також воно стало призером конкурсу "Дерево року в Україні". Поруч із ним росте ще один стародавній дуб – Дідо-дуб. Його вік оцінюють приблизно у 1100 – 1200 років.

Як виглядає Дідо-дуб / фото Ужанського національного природного парку

Які легенди пов'язані з Дідо-дубом?

На відміну від Дуба-Чемпіона, Дідо-дуб відомий не лише своїм віком, а і місцевими переказами. Одна з легенд розповідає, що дерево виросло з жолудя, який сюди приніс величезний вепр (дикий кабан). За іншою версією, колись під дубом збиралися розбійники, щоб ділити між собою награбоване.

Є і третя історія. Згідно з нею, багато років тому дуб посадив один із місцевих жителів на пам'ять про односельців, які загинули під час епідемії чуми.

Що ще можна побачити у Стужиці?

Поїздку до стародавніх дубів можна поєднати з іншими активностями. У селі радять відвідати церкву Святого Михайла, яка розташована в центрі Стужиці. Пам'ятка вирізняється архітектурним стилем і декоративними елементами.

Також у цій місцевості можна вирушити у піший або велосипедний похід. Проте через близькість державного кордону туристам радять стежити за маршрутом і картою. Дістатися до Стужиці можна, доїхавши потягом до Ужгорода або Мукачева, а звідти продовжити шлях автобусом.

Де розташовані дуб-Чемпіон та Дідо-дуб: дивитись на картах